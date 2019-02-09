【廉政風雲．影評】計中計純屬煙幕　警匪槍戰下的浪漫愛情故事

本以為《廉政風雲》應該就是廉政公署版的《竊聽風雲》，想像這一回辦的是巨資詐欺案，沒想到計中有計，每個人各懷鬼胎，不到最後一刻不知道答案，結果不是，這是一部破鏡重圓的浪漫愛情片。

《廉政風雲．煙幕》劇照

還在為劉青雲、袁詠儀可以繼由《新不了情》再度合作而興奮，沒想到袁詠儀僅有兩段戲，加起來大概不超過3分鐘，重點的確是劉青雲與林嘉欣，張家輝的角色照樣是高深莫測，但因為他演過太多類似的套路，他又是一張聰明臉，以至於最後的結尾反轉並不那麼驚奇。

《廉政風雲．煙幕》似乎比較不打算經營各方人馬詭計多端的劇情，很多劇情常常是沒頭沒尾。劉青雲飾演的陳敬慈（King）作為剛正不阿的探員，常常丟出一堆計謀，但似乎大部分都沒後續，例如他發現幕後的大老虎準備滅口，於是派出各方人馬保護不同人，包括執行總裁陳超群的妻兒，失手之後立刻吩咐下屬放出假消息，要外界以為他們僅是受傷。

《廉政風雲．煙幕》劇照

然後呢？這招的用意其實不明，因為後來也沒有後續了。

King派人查詢跟蹤Uber司機，找到他那天所載的人不只是陳超群，還有他的辯護律師，另一方面又派自己的老婆江雪兒（林嘉欣飾演）去澳洲保護重要證人許植堯（張家輝飾演），明明感覺是很緊張的戲，但這群人不知為何在前半段感覺特別寫意輕鬆，直到後面才有一種「幕後反派起了殺念，我們要趕快逃」的感覺。

《廉政風雲．煙幕》劇照

如果以警匪片來看，當然沒有《竊聽風雲》系列、《無間道》系列這麼好看，但如果當作愛情片來看，好像還不錯。

我們可視為這是一對夫妻如何破鏡重圓的浪漫旅程，雖然觀眾不知道他們為何爭吵的主因，但隱約可以感覺得出來是因為King過於大男人主義，還有一點性別歧視，而在他努力破案的過程中，漸漸的發現到遠在澳洲支援的雪兒很重要，雪兒在聽從許植堯的假故事之後，漸漸也發現到老公雖然固執，但仍是個認真精明的好人，所以願意繼續跟他在一起。

《廉政風雲．煙幕》劇照

最後那幕機場的見面戲，整個甜到不行，感覺整體節奏也比較認真，這讓我才突然發現，原來麥兆輝真正想拍的是愛情片啊。

有一幕讓整個電影院都笑出聲來，我們早就知道林嘉欣演過多部驚悚恐怖片，當她突然從背後出現，讓張家輝嚇到，還直呼「以為在拍恐怖片啊！」我都笑出來了，這段戲真的充滿後設技巧。

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