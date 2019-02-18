【小女花不棄】林柏宏為救林依晨成香腸嘴　網友：東方公子好可愛

林柏宏在古裝劇「小女花不棄」中飾演公子哥的東方炻，雖然喜歡捉弄林依晨飾演的「花不棄」，但知道對方有危險時，總是奮不顧身英雄救美，讓網友們看了又愛又恨，紛紛轉向支持「東方不棄CP」。

林依晨意外遭毒蠍咬傷，林柏宏毫不猶豫地直接用嘴巴將毒液吸出，但下一秒嘴巴卻腫成了「香腸嘴」（《小女花不棄》劇照）

「小女花不棄」最新劇情中，林依晨意外遭毒蠍咬傷，林柏宏毫不猶豫地直接用嘴巴將毒液吸出，但下一秒嘴巴卻腫成了「香腸嘴」，還自嘲：「我以前嫌我嘴唇太薄，現在這樣剛好，我是不是更俊俏了！」又Man又可愛的舉動讓網友們看了直呼「東方公子真的好可愛啊！」、「朱丫頭，你回頭看看東方炻好不好。」林柏宏也在微博深情回應：「那短短的幾天，可能是東方炻這輩子最開心的日子。即使我知道你心裡沒有我，我依然願意陪伴你、照顧你，直到你得到真正的幸福，我不知道那會不會是我給的，但你若願意給，我願意等。​​​」此番發文更是惹得粉絲心疼不已，覺得東方炻真的是太痴心了。「小女花不棄」於愛奇藝台灣站獨播。

按圖看更多《小女花不棄》林柏宏與林依晨「東方不棄CP」互動精彩劇照▼

（《小女花不棄》劇照）

+ 3 + 2

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

【周五心意運動】您捐一封$50利是，已可為基層送上溫飽，01心意呼籲您支持【香港青年協會】 ，每$50即可製作5碗愛心湯和心意禮物。