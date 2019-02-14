【來電追緝】積佳蘭賀演技大爆發！　翻拍日舞影展黑馬扮型爆警察

獲得2018日舞影展（Sundance Film Festival，又稱辛丹斯影展）及鹿特丹國際影展（IFFR）觀眾票選獎，並以黑馬之姿擊敗眾多對手進入奧斯卡前9強的丹麥驚悚電影《來電追緝》（The Guilty），快速被荷里活電影公司重金買下版權，即將由《鼓動真我》（Whiplash）的Bold Films公司負責操刀製作，共同與以《斷背山》（Brokeback Mountain）入圍奧斯卡最佳男配角積佳蘭賀（Jake Gyllenhaal）的製作公司，兩組團隊攜手擔任美國版的重拍工作，而男星積佳蘭賀也會同時飾演這名身負神秘過去的夜班警察。

這部一鳴驚人的處女作，由年僅31歲的丹麥導演Gustav Möller執導，2018年在日舞影展做世界首映並入選世界類劇情競賽後，隨即轟動該影展，以黑馬之姿獲得觀眾票選大獎殊榮，在世界各大影展巡迴凱旋歸國後，也在丹麥獲得極高票房。在去年10月美國上映後，獲得了知名影評網站爛番茄99%新鮮度的高評價以及美國國家電影協會5大外語片的好成績。

《來電追緝》獲得知名影評網站爛番茄99%新鮮度。（截圖）

這部電影由以《Submarino》入圍2010年歐洲電影獎影帝的丹麥男星Jakob Cedergren主演，也同時再以該片入圍2018年歐洲電影獎最佳男主角。全片長僅僅85分鐘，編導利用夜間報案中心的單一場景和極少演員，透過精彩對白及壓迫特寫鏡頭製造出不安的驚悚氛圍，男主角Jakob Cedergren的精湛獨角戲，隨着斷斷續續的疑似綁架案來電，讓觀眾一起同步投入其中，跟着演員猜到最後一刻才解開驚人真相。

《來電追緝》由丹麥男星Jakob Cedergren主演。（劇照）

許多指標性影評如《紐約時報》（The New York Times）盛讚「劇情峰迴路轉」，《荷里活報道》（The Hollywood Reporter）也對這部電影給予「令人不寒而慄的首部作」的極高評價，相信會是今年3月最吸引的電影之一。

新版《來電追緝》將由積佳蘭賀主演，即刻重溫《斷背山》精彩演出▼

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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