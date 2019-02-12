【小女花不棄】火拼師姐林依晨爭張彬彬有壓力　黃心娣現實勁怕醜

林依晨在《小女花不棄》中與大陸男星張彬彬拍檔，「蓮花CP」受到戲迷喜愛，她也聯同師弟妹林柏宏、黃心娣參演本劇，更和後者成了情敵。對此，師妹黃心娣表示「壓力山大」，接受聯合報專訪時笑言：「我們私下關係不錯，我對她也很景仰，這次卻要演她情敵、還要追殺她，自己有『心魔』需要突破。」

黃心娣表示當師姐林依晨的情敵「壓力山大」，接受專訪時笑言：「我們私下關係不錯，我對她也很景仰，這次卻要演她情敵、還要追殺她，自己有心魔需要突破」（《小女花不棄》劇照截圖）

黃心娣在《小女花不棄》初期不但是反派設定，還分飾兩角演雙胞胎，又要飛天遁地當女殺手、又要妖嬈嫵媚翩翩起舞；她接到劇本就知道初期一定會被觀眾喪鬧，看到有人怒罵她「長得真醜」，她竟幽默回應：「就是要長得醜，你才會有印象啊。」但也有觀眾覺得她任務一直失敗、裝扮又美艷，「妳明明就是壞人，我還這樣迷戀妳」、「如果妳不是壞人就好了」讓她看了覺得很有趣。

劇中「柳青蕪」一角，有許多露骨台詞挑逗張彬彬，最常問對方：「我美嗎？」黃心娣笑說，雖播出時有配音，但現場演出她的嗲聲台灣腔惹得原本就靦腆的張彬彬更害羞；黃心娣也被網友發現，只要是跟張彬彬對戲，口紅都會塗得比較紅，她也坦言網友猜測是正確的，「就是要故意誘惑對方啊！」

按圖看更多小女花不棄中黃心娣一人分飾二角的演出，還有主動勾引張彬彬的對手戲▼

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黃心娣形容自己私下面對感情也屬於被動的一方，不會像劇中一樣主動勾引，因此和張彬彬害羞在一塊兒，這類戲碼讓兩人常常笑場。黃心娣也讚張彬彬：「很可愛的大男生，很單純，在片場都會照顧大家，也很願意互動交流，拍戲過程非常舒服。」

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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