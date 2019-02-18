陳妍希主演新劇《鄧麗君之我只在乎你》　於鄧麗君冥誕預告五月播

陳妍希主演電視劇「鄧麗君之我只在乎你」，以「亞洲歌姬」鄧麗君真人故事改編，去年3月開拍，經歷7個月拍攝期，原訂去年底播出，經過後製延期，目前終於確定在今年5月於大陸東方衛視、江蘇衛視、騰訊播出。

由鄧麗君文教基金會授權、華視娛樂投資集團、九品芝麻影視聯合出品的60集電視劇「鄧麗君之我只在乎你」，該劇籌備期長達3年，光劇組使用鄧麗君原版「甜蜜蜜」、「小城故事」、「我只在乎你」等數十首歌曲，總開價就達上億台幣，劇組從開拍到殺青，總成本耗資多達15億台幣。

日前適逢鄧麗君66歲冥誕，該劇播出進度再度受到矚目，作為一代歌后的詮釋者，陳妍希早早就在微博發文：「鄧小姐，謝謝您帶給我們的溫暖與愛，您的歌聲與精神應該一代一代永遠傳遞下去。希望全世界的人都知道您的美好。生日快樂，我的女神」文末還附上一顆大愛心，預告該劇即將登場，也令網友十分期待。

日前適逢鄧麗君66歲冥誕，陳妍希早早就在微博發文：「鄧小姐，謝謝您帶給我們的溫暖與愛，您的歌聲與精神應該一代一代永遠傳遞下去。希望全世界的人都知道您的美好。生日快樂，我的女神」（微博＠陳妍希michelle ）

陳妍希2016年嫁大陸男星陳曉，同年底生下兒子小星星，接下「鄧麗君之我只在乎你」戲時，兒子才滿周歲，老公陳曉也在拍戲，她經常一邊帶兒子一邊在家練唱，隨著戲開拍，場景跟著鄧麗君成長軌跡移動，遍及高雄、嘉義、廈門甚至遠赴泰國、韓國、日本、加拿大等地，陳曉拍戲，她也會帶著兒子探班，「睡」過不少劇組，一家三口感情好，被問何時再拚第二胎，陳妍希則稱因為和姊姊相差5歲，希望下一胎隔5年，男生女生都無所謂，只要健康平安就好。

陳妍希到哪都將2歲兒帶在身邊。拍戲也不例外。（微博＠陳妍希michelle ）

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