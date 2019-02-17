奧蘭度布林揼本送Katy Perry訂婚戒指　寓意開花結果值數千萬港元

美國歌手Katy Perry同英國演員奧蘭度布林（Orlando Bloom）於2月14日情人節訂婚，二人還同一時間在各自社交平台上載同一張照片宣布喜訊，幸福滿瀉，Katy Perry更騷出別緻的花型寶石訂婚戒指，真是羨煞旁人。

據日前外媒《E! News》報道， Katy Perry的這枚訂婚戒指與奧蘭度布林的前妻，澳洲超模Miranda Kerr在2010年訂婚的鑽石戒指形狀類似：中間都有一粒巨型寶石，周邊被稍細的寶石花瓣包裹。只不過兩隻戒指的顏色不同，而米蘭達凱爾的戒指還多了兩圈造型。也許奧蘭度布林買戒指時都被這樣類似的款式所吸引。

Katy Perry同奧蘭度布林宣布訂婚 相戀3年終成正果！

左邊為奧蘭度布林送給Katy Perry的戒指，右邊為他送給米蘭達凱爾的戒指。（GettyImages）

報道續指，鑽石買家公司WP Diamonds的主席Andrew Brown估計Katy Perry的戒指售價在500萬美金（約3905萬港元）左右，4克拉的玫紅色鑽石被8粒奶白色的鑽石圍著，組成花朵「Bloom」（開花）的形式，同奧蘭度布林的名字相契合之餘，又有象徵「開花結果」之意，別具價值，意義非凡。此外，全球最大珠寶集團子公司James Allen的專家亦有估算這枚戒指的售價，可達約600萬美金（約4686萬港元），但如果是紅寶石，售價可能在30萬美金（約234萬港元）至50萬美金（約390萬港元）不等。

不知奧蘭度布林買這隻戒指時是否都有考慮同自己的名字契合，以及喻意兩人的愛情開花結果呢？（IG圖片）

而據美國娛樂雜誌《US Weekly》早年報道，Miranda Kerr的戒指則是3至4克拉左右，估計售價6.5萬美金（約51萬港元），同Katy Perry的戒指足足相差近80倍甚至超過90倍。

Miranda Kerr當年的戒指同Katy Perry的訂婚戒指非常相似。（GettyImages）

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