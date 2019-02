Katy Perry同奧蘭度布林宣布訂婚　相戀3年終成正果！

美國歌手Katy Perry在情人節(2月14日)這天可謂喜事多多,剛剛發布了同Zedd合作的新歌《365》,隨即便宣布同英國演員奧蘭度布林(Orlando Bloom)訂婚的喜訊,兩人分分合合多年,感情終於修成正果,真是可喜可賀。

Katy Perry的媽媽Mary Hudson在香港時間今日(15日)下午率先公開兩人訂婚,她在Facebook上載了幾張照片,並配文:「Look who got engaged on Valentine's Day!!」只見相中的Katy Perry身穿貼身玫紅色連身裙,同奧蘭度布林在心型的花團下甜蜜相擁,應該是兩人的訂婚現場,而另一張則是Katy Perry左手無名指上帶著花型紅寶石戒指的照片,而他們也於同一時間,在各自的社交平台曬出同一張照片,齊齊公布好消息。雖然相中的兩人只分別露出一隻眼,不過也難掩他們的喜悅之情,天花板上更佈滿紅色的心形氣球,幸福滿瀉。

Katy Perry同奧蘭度布林在同一時間於社交平台上載同一張照片,宣布訂婚喜訊。(IG圖片)

點擊下圖睇訂婚現場:

其實早在昨日(14日),奧蘭度布林便在IG貼上一張文字圖,內容轉自日本作家池田大作的名言:「膚淺的人只會擁有膚淺的關係,真愛是兩人彼此依靠,但它只能在兩個強大的人之間培養,在他們的個性中得到保護。《小王子》的作家安東尼聖修伯里在《風、沙、星星》也說過:『愛不是兩人互相凝視,而是一齊望着同一方向』。」他在配文中寫到:「Wisdom for Modern Life by Daisaku Ikeda

February 14,2019,got nothing but love for ya’ll.」(池田大作的現代生活至理名言,2019年2月14日,非常愛大家。)

奧蘭度布林在前一日上載日本作家池田大作的至理名言。(IG圖片)

Katy Perry同奧蘭度布林於2016年初,在第73屆金球獎頒獎禮的晚宴上首次被影到親密畫面,後來兩人還一齊看Adele的演唱會,多次被影到一齊度假、行街等。但在2017年時,他們也曾經歷了分手同復合。Katy Perry同奧蘭度布林都曾經有過婚姻經歷,女方曾與英國喜劇演員羅素班特(Russell Brand)在2010年10月結婚,14個月後便離婚,而男方則同澳洲超模米蘭達凱爾(Miranda Kerr)也於同年6月宣布完婚,並育有一子,但在2013年10月離婚,為6年多的感情畫上句號。

+ 2

