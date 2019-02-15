Katy Perry同奧蘭度布林宣布訂婚　相戀3年終成正果！

美國歌手Katy Perry在情人節（2月14日）這天可謂喜事多多，剛剛發布了同Zedd合作的新歌《365》，隨即便宣布同英國演員奧蘭度布林（Orlando Bloom）訂婚的喜訊，兩人分分合合多年，感情終於修成正果，真是可喜可賀。

Katy Perry的媽媽Mary Hudson在香港時間今日（15日）下午率先公開兩人訂婚，她在Facebook上載了幾張照片，並配文：「Look who got engaged on Valentine's Day!!」只見相中的Katy Perry身穿貼身玫紅色連身裙，同奧蘭度布林在心型的花團下甜蜜相擁，應該是兩人的訂婚現場，而另一張則是Katy Perry左手無名指上帶著花型紅寶石戒指的照片，而他們也於同一時間，在各自的社交平台曬出同一張照片，齊齊公布好消息。雖然相中的兩人只分別露出一隻眼，不過也難掩他們的喜悅之情，天花板上更佈滿紅色的心形氣球，幸福滿瀉。

Katy Perry同奧蘭度布林在同一時間於社交平台上載同一張照片，宣布訂婚喜訊。（IG圖片）

點擊下圖睇訂婚現場：

其實早在昨日（14日），奧蘭度布林便在IG貼上一張文字圖，內容轉自日本作家池田大作的名言：「膚淺的人只會擁有膚淺的關係，真愛是兩人彼此依靠，但它只能在兩個強大的人之間培養，在他們的個性中得到保護。《小王子》的作家安東尼聖修伯里在《風、沙、星星》也說過：『愛不是兩人互相凝視，而是一齊望着同一方向』。」他在配文中寫到：「Wisdom for Modern Life by Daisaku Ikeda

February 14,2019,got nothing but love for ya’ll.」（池田大作的現代生活至理名言，2019年2月14日，非常愛大家。）

奧蘭度布林在前一日上載日本作家池田大作的至理名言。（IG圖片）

Katy Perry同奧蘭度布林於2016年初，在第73屆金球獎頒獎禮的晚宴上首次被影到親密畫面，後來兩人還一齊看Adele的演唱會，多次被影到一齊度假、行街等。但在2017年時，他們也曾經歷了分手同復合。Katy Perry同奧蘭度布林都曾經有過婚姻經歷，女方曾與英國喜劇演員羅素班特（Russell Brand）在2010年10月結婚，14個月後便離婚，而男方則同澳洲超模米蘭達凱爾（Miranda Kerr）也於同年6月宣布完婚，並育有一子，但在2013年10月離婚，為6年多的感情畫上句號。

+ 2

【周五心意運動】您捐一封$50利是，已可為基層送上溫飽，01心意呼籲您支持【新福事工協會】 ，每$50就有1個基層家庭獲3日短期食物援助：https://heart.hk01.com/zh/project/10014