《Running Man》挑戰亞洲最臭食物　李光洙、池錫辰直呼頂唔順

每逢星期日，韓國SBS人氣綜藝節目《Running Man》會為觀眾大放笑彈，而昨日（17/2）播出的《Running Man》中，8位主持人劉在錫、宋智孝、金鐘國、Haha、李光洙、全昭旻、梁世燦和池錫辰分批嘗試外國人最想品嚐的料理，沒想到劉在錫、李光洙、全昭旻和池錫辰居然要挑戰被稱為「亞洲最臭食物」醃魟魚，吃得眾人非常痛苦，而觀眾當然看得十分開心！

（左起）李光洙、池錫辰、劉在錫和全昭旻一同挑戰亞洲最臭食物。（影片截圖）

今集《Running Man》劉在錫、李光洙、全昭旻和池錫辰抽籤抽中品嚐外國人最想吃的特色食物第三名──魟魚，於是四人按節目組提供的一萬韓圜（約70港元）預算，到就近餐廳品嚐魟魚即食麵。魟魚經醃製後，會散發強烈的氣味，外界曾形容醃魟魚氣味如公廁一樣，所以魟魚即食麵一上檯時，《Running Man》主持均面有難色，不過《Running Man》節目組要求四人食用時，表情需要保持開朗，成功完成任務者可以獲得「免懲罰劵」，所以劉在錫、李光洙、全昭旻和池錫辰均嘗試挑戰這道暗黑料理。

劉在錫究竟係咪真心笑呢？（影片截圖）

睇見全昭旻咁痛苦都知道有幾臭。（影片截圖）

魟魚太臭 光洙自行舉白旗

劉在錫進食前聲稱自己是「魟魚愛好者」，雖然聞到魟魚的氣味略帶猶豫，仍順利完成任務，而向來「膽生毛」的全昭旻不但成功吃光即食麵，更發揮專業演員本色，用表情告訴觀眾魟魚非常滋味。相反，池錫辰吃魟魚時顯得相當猶疑，被其他主持判定未能完成任務，而首次進食魟魚的李光洙雖然對食物味道充滿期待，但吃一口魟魚後立刻目瞪口呆，其後更自行「舉白旗」放棄，可見魟魚的氣味確實不是每個人都能承受。

池錫辰食到停曬手，難怪被劉在錫取笑。（影片截圖）

李光洙直情食到投降。（影片截圖）

醃魟魚「臭名遠播」 韓國婚宴老是常出現

魟魚即是香港人熟悉的魔鬼魚，因為內臟有一個尿囊，殺魚時割破了，一般煮熟來食仍聞到其臭味，惟醃製 ── 由醬油、大蒜、韓國辣醬等醃製成刺身的話，過程會令其體內的尿素（Urea）再分解，產生強烈的阿摩尼亞味。蔡瀾曾在專欄文章說過：「醃好的魟魚上桌，夾著五花腩和老泡菜吃，一塞入口，即刻有陣強烈的阿摩尼亞味，像一萬年不洗的廁所，不過像韓國人說，吃了幾次就上癮。」

日本發酵學家小泉武夫在2004年推出的著作《發酵是一種力量~食物和人類的智慧》提及，他利用測量氣味的Alabaster儀器世界各地具異味的食物，發現醃魟魚的刺身（又稱：洪魚膾）臭味數值達6230 Au（即量度臭味數值Alabaster Unit的縮寫），僅次於全球最臭的瑞典鹽醃鯡魚（Surstromming，臭味數值為8070 Au）。雖然醃魟魚刺身「臭名遠播」，卻是韓國婚宴不時出現的食物之一，而《Running Man》主持即使不是吃最臭的醃魟魚刺身，都已經難以忍受臭味，可想而知醃魟魚的氣味「威力無窮」。

呢碗魟魚麵睇落正正常常，估唔到臭到街知巷聞。（網上截圖）

逐格重溫《Running Man》主持挑戰魟魚即食麵

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