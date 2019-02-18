Cos盡迪士尼動畫！　法國網紅Alex Ramirès惡搞花木蘭「神同步」

近年國際電影界有一股「真人版熱潮」，將多部動畫電影以真人版方法呈現，而且非常成功，而今年亦將會有多部迪士尼的「真人版」電影推出，包括有《小飛象》（Jumbo）、《阿拉丁》（Aladdin）以及《獅子王》（Lion King）等。但其實在網絡世界，這位法國網紅Alex Ramirès早已將多部經典作品真人化，以極低成本將動畫中的一場（以唱歌情節為主）重演（Low Cost Cosplay），而最新的作品，就是《花木蘭》（Mulan）。

點擊下圖放大睇吓Alex Ramirès嘅「Cosplay」：

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與原作神同步

正如上圖所見，Alex Ramirès的團隊將《花木蘭》中木蘭被逼「女性化」的一幕唱歌情節重新演繹，同時是「抄足」動畫的畫面，包括場景、服裝、道具，就連走位和動作都配合得完美無暇。其實除了《花木蘭》之外，Alex還惡搞了《魔雪奇緣》（Frozen），和《小魚仙》（The Little Mermaid）。

《魔雪奇緣》：

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《小魚仙》：

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低成本複製 道具日常可見

其實Alex Ramirès惡搞得非常認真，例如在《小魚仙》中，Alex所用到的道具都盡量與原作極度相似，例如鐵叉變膠叉，用布扮頭長髮和尾巴，自製魚仔，工具箱變寶物箱等等，還有人手製造頭髮飄逸的感覺。而如何將家中物品化為惡搞道具，

在他們扮《反斗奇兵》的一幕可以充分欣賞得到：

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惡搞範疇極廣

其實以上幾套之外，Alex的團隊還扮過《仙履奇緣》（Cinderella）、《魔海奇緣》（Ｍoana），還比迪士尼更早翻拍《獅子王》和《阿拉丁》的真人版。而Alex亦惡搞了不少迪士尼卡通以外的作品，例如《侏羅紀公園》（Jurassic Park）、《寵物小精靈》 、《哈利波特》（Harry Potter）、《權力遊戲》（Game of Thrones）等，就連《FIFA19》都可以玩一餐！

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