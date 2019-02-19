【安眠書店】參考史上首位殺人狂？　法國元帥與主角同為女人入魔

驚慄愛情劇《安眠書店》（YOU）在Netflix上架後，即引起劇迷熱烈討論，短短播出一星期點擊率就已經達4千萬，早前Netflix已經宣布將開拍第二季。直至現時，不少網民直言男主角Joe Goldberg（Penn Badgley飾）所做的一切令人感到心寒，包括起底、跟蹤、殺人燒屍，最後更將女主角Beck（Elizabeth Lail飾）關在書店地牢的玻璃密室內，希望她能夠專心寫作，當作這是成長和反思的機會，那麼大家就能創造美好的將來。

【安眠書店】偷完底褲再扮偶遇 癡漢由跟蹤狂變女神男朋友

《安眠書店》改編自作家Caroline Kepnes的同名小說，故事主要講述，書店經理Joe在偶然間遇上女主角後對她一見鍾情。Joe想盡辦法跟女神拍拖，不惜殺人燒屍。（劇照）

（注：內含劇透）

除了以上的變態行為，最引起劇迷討論的，就是Beck在最後一集中提到的「白馬王子藍鬍子論」。她被Joe殺害之前寫下了被Joe迫害的自白故事，暗示嚮往童話故事的自己遇見Joe時，以為對方就是命中注定的白馬王子，但最後卻發現所謂的王子竟然和醜陋的「藍鬍子」是同一人，如果想成就公主夢，就要同時愛上醜陋的一面。

而藍鬍子這個童話故事，可能大家都未必會聽過。《藍鬍子》（法文：Barbe bleue）於1697年發行，由法國詩人Charles Perrault所創作，故事主角藍鬍子是位富有的貴族，曾娶過幾位妻子，但全部都下落不明，所以很多人都不敢將女兒嫁給他。有天他又向一家人的女兒求婚，最終只有小女兒答應。後來，藍鬍子因為要上戰場打仗而出國，便將家中所有的房間鑰匙交給小女兒，告訴她可以隨意打開查看所有房間，唯獨只有城堡下面那房間絕不可以打開。最後，小女兒因為好奇心而打開了那間房，竟然被房內的場景嚇壞了。

該劇播出後即引起極大迴響，有大批網民在Twitter留言表示這是最陰深的劇集。原因是男主角Joe看起來跟鄰家男孩一樣，沒有一點殺傷力，但他的所作所為實在太恐怖，而情節亦非常貼近現實生活。（劇照）

房間內，小女兒見到房間滿地鮮血，牆上掛着藍鬍子前幾任妻子的屍體殘肢。有的屍體被喉嚨被割開，乳房被切掉，手腳被砍掉，全部都死狀恐怖。最後藍鬍子當然發現小女兒偷偷進入那間房，並要將她殺死。藍鬍子這個故事曾被收錄在《格林童話》的初版，但因為太多血腥而被刪除。當大家都以為這是一個故事，但根據歷史記載，作者Charles Perrault是參考真人真事構思出來的，而藍鬍子的原型就是法國元帥吉爾·德·雷（Gilles de Rais）。

藍鬍子這個故事曾被收錄在《格林童話》的初版，但因為太多血腥而被刪除。（Twitter圖片）

吉爾·德·雷（Gilles de Rais）生於1405年，是英法百年戰爭時期的法國元帥，更與聖女貞德（Joan of Arc）出生入死，因為在盧瓦爾河畔默恩戰役（Battle of Meung-sur-Loire）中表現出色，而冊封為元帥。直至1431年，聖女貞德被俘虜後被處以火刑身亡，吉爾因痛失戰友而徹底崩潰，並決定退役隱居城堡。不過漸漸有城堡附近的居民就發現，當地開始有數百名男童頻頻失蹤，不少居民懷疑是吉爾的所作所為。有指其家丁曾表示吉爾開始崇拜撒旦，更結識了邪術師，用男童鮮血來研究鍊金術及製作長生不老藥。

在1440年居民拿着武器攻入城堡，發現吉爾城堡的地牢血跡斑斑，遍地屍骸，更有多個奄奄一息的男童躺在地上。同年9月吉爾被捕，並移交到法庭接受審訊。根據野史記載，在審訊期間，吉爾承認自從聖女貞德被處死後，對人生和宗教徹底失望。加上吉爾一直而來對聖女貞德有着傾慕之情，而邪術師就表示借助男童的鮮血可以用來令聖女貞德死而復生，所以他派手下四處誘拐男童，將他們虐待致死，並將他們的鮮血製藥。最後，吉爾被宗教法庭譴責為異端，世俗法庭則判他謀殺罪成，並處以絞刑。

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