【沉默的羔羊前傳】兇手創私人種菇園　將死者堆肥兼「吊糖水」

新年快樂，祝大家心想事成！

適逢農曆新年，大家都希望新年有好開始，而長輩都經常提點年輕人過年期間要留意禁忌。不過禁忌都是信則有，不信則無，其實現在好多家庭都百無禁忌。既然難得有幾日假期，如果大家拜年拜到悶，又看完星爺的電影，大家可以考慮看美劇消磨時間。誰說新年不可以看恐怖核突嘢？現在就介紹一稍為重口味的美劇給大家在深夜時分欣賞，新年紅噹噹攞個意頭，百無禁忌！

相信大家對驚慄片《沉默的羔羊》（The Silence of the Lambs）一點都不陌生，裏面由安東尼鶴健士（Anthony Hopkins）飾演「食人博士」Hannibal Lecter便是史上數一數二出名的恐怖角色，該片在1991年橫掃奧斯卡多項大獎，安東尼鶴健士更憑電影奪得奧斯卡影帝殊榮。電影改編自美國知名犯罪小說家Thomas Harris的同名小說，而這個故事於2013年亦被改編成劇集《沉默的羔羊前傳》（Hannibal），並在Netflix上架，一共三季。

（網上圖片）

《沉默的羔羊前傳》劇情主要圍繞「食人博士」Hannibal Lecter（Mads Mikkelsen飾）跟FBI特別調查員Will Graham（Hugh Dancy飾）的關係，Dr. Lecter是一位法醫精神科醫生，他被委派成為Will的心理輔導和評估員。在查案的過程中，Will開始發現Dr. Lecter有食人癖，更因此而殺害了多人，但同時Dr. Lecter也是唯一能夠了解Will的人，所以除了劇中的恐怖情節，兩人亦敵亦友的關係都值得觀眾留意。

劇中的情節都頗為重口味，而其中一集就講到警方在森林裏尋找到，9具腐爛程度各異的屍體。受害人均被活埋在高養份肥料中，目的就是要促進腐爛，同時兇手透過管線和鋼筋為他們「吊糖水」續命，雖然他們還未死去，卻沒有意識。經過解剖後，發現受害人都被浸在高濃度的硬木、碎報紙及豬糞的混合物內，這些都是最適合種植菇類及其他真菌。受害人清一色都是患上糖尿病，兇手先令受害人昏迷，將他們埋進「淺墓」，然後餵充足糖水給他們「吊命」，這樣才能令菇類生長。最後，主角Will就查出兇手竟然是一名變態藥劑師，被捕時他表示人類都由菌絲體（Mycelium）演化出來，若你走進一片滿布菌絲體的田，它們一定知道你的存在，孢子更會飛向你，而這樣的話，就可以把身邊人永遠「留在身邊」。