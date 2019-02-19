泫雅超短褲低炒曬長腿　賀出道12年IG破一千萬追蹤

「性感小馬」泫雅今年踏入出道第12年，由Wonder Girls到4Minute，再到個人發展，人氣一直有增無減。作風大膽的她，經常上傳與男友E'Dawn的親密合照外，亦會上載性感照益街坊。近日泫雅個人Instagram突破1000萬人追蹤，她也不忘放發靚相，答謝粉絲支持。

泫雅身材是粉絲都知道的事實，出道多年來，她亦經常性感示人，毫不吝嗇驕人身型。雖然泫雅只有164厘米高，可是她的身材比例相當好，加上懂得穿搭顯身長，粉絲都非常羨慕偶像的身型。近日泫雅就上傳多張穿熱褲的照片，低抄角度顯腳長外，更若隱若現露出半個屁股蛋，相當誘人！雖然照片主角明顯是運動鞋，但相信粉絲的目光都飄到泫雅的美腿上。

泫雅不愧是「性感小馬」，做宣傳都性感過人。（網上圖片）

+ 17 + 16 + 15

適逢泫雅出道12年，小男友E'Dawn都非常識做，與工作人員慶祝女朋友的出道紀念，一同送上蛋糕。一開始見到蛋糕的泫雅，仍然不知道所謂可事，發現自己是主角後表現害羞。不少粉絲都紛紛留言祝賀，表示會一直支持偶像。泫雅上月與男友一同簽約PSY成立的新公司P NATION，期待會有甚麼驚喜的新發展。

泫雅出道12年，讓大量粉絲、工作人員和男友的祝賀。（網上圖片）