江南大叔PSY大膽簽泫雅、E'Dawn　自立新公司不怕得罪CUBE娛樂

韓國歌手PSY以《Gangnam Style》和《Gentleman》等爆紅歌曲，在世界各地打出名堂。原與BIGBANG和BLACKPINK等歌手同屬YG娛樂的他，上年離開舊東家後自立門戶，24日成立新公司P NATION。作風大膽的PSY，更宣布簽下泫雅和男友E'Dawn做藝人。

泫雅和E'Dawn自認愛後，雙雙離開舊公司CUBE娛樂，更公開放閃外，亦以情侶檔搵真銀。兩人備受批評，加上有被踢出公司的前科，所有仍有不少粉絲擔心二人之後的演藝路。可是顯然這段空白期間，泫雅和E'Dawn並沒有受到外界太大的影響，同時亦有不少廠商看中這對情侶檔的商機。而剛成立P NATION的PSY今天也宣布，繼女歌手Jessi後，泫雅和E'Dawn也正式簽約成為旗下藝人。PSY就在個人Instagram上傳合照，三人擁抱在一起的畫面看來相當溫馨。

泫雅和E'Dawn正式簽約P NATION，成為PSY新公司旗下藝人。（網上圖片）

PSY和泫雅於2012年首次合作，當時泫雅擔任「PSY女郎」出演《Gangnam Style》MV，其後兩人同年再合作推出單曲《Oppa Is Just My Style》。而重義氣的PSY也曾短暫客串泫雅《Ice Cream》的MV，可見兩人關係甚好。沒想到7年後，自立門戶的PSY決定同一時間簽下泫雅和E'Dawn，完成不怕會得罪CUBE娛樂。暫時PSY公開了三位旗下藝人，他也預告有意多簽二至三位實力者，令粉絲期待不已。

不過P NATION官方指暫時未知，兩人之後是否以情侶檔活動。（網上圖片）