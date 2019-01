江南大叔PSY大膽簽泫雅、E'Dawn　自立新公司不怕得罪CUBE娛樂

韓國歌手PSY以《Gangnam Style》和《Gentleman》等爆紅歌曲,在世界各地打出名堂。原與BIGBANG和BLACKPINK等歌手同屬YG娛樂的他,上年離開舊東家後自立門戶,24日成立新公司P NATION。作風大膽的PSY,更宣布簽下泫雅和男友E'Dawn做藝人。

泫雅和E'Dawn自認愛後,雙雙離開舊公司CUBE娛樂,更公開放閃外,亦以情侶檔搵真銀。兩人備受批評,加上有被踢出公司的前科,所有仍有不少粉絲擔心二人之後的演藝路。可是顯然這段空白期間,泫雅和E'Dawn並沒有受到外界太大的影響,同時亦有不少廠商看中這對情侶檔的商機。而剛成立P NATION的PSY今天也宣布,繼女歌手Jessi後,泫雅和E'Dawn也正式簽約成為旗下藝人。PSY就在個人Instagram上傳合照,三人擁抱在一起的畫面看來相當溫馨。

泫雅和E'Dawn正式簽約P NATION,成為PSY新公司旗下藝人。(網上圖片)

PSY和泫雅於2012年首次合作,當時泫雅擔任「PSY女郎」出演《Gangnam Style》MV,其後兩人同年再合作推出單曲《Oppa Is Just My Style》。而重義氣的PSY也曾短暫客串泫雅《Ice Cream》的MV,可見兩人關係甚好。沒想到7年後,自立門戶的PSY決定同一時間簽下泫雅和E'Dawn,完成不怕會得罪CUBE娛樂。暫時PSY公開了三位旗下藝人,他也預告有意多簽二至三位實力者,令粉絲期待不已。

不過P NATION官方指暫時未知,兩人之後是否以情侶檔活動。(網上圖片)