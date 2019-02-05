前BTS防彈少年團私生飯爆內幕　私密照片同女友名單都有得賣

K-Pop紅遍全球，尤其BTS防彈少年團的粉絲遍佈地球角落。不過人紅的同時，7位成員柾國、V、Jimin、Jin、RM、Suga和J-Hope其實飽受私生飯的折磨，日常生活被侵犯外，甚至連累家人亦慘被騷擾。近日一名來自土耳其的前私生飯，接受YouTuber Sherliza Moé的訪問，分享不少私生飯追星間的內幕！

私生飯（사생팬）源自K-Pop文化，泛指喜歡追蹤藝人私生活，以及跟蹤非公開行程的粉絲。私生飯問題一直都非常嚴重，往年都曾有粉絲偷潛入藝人宿舍的例子。而該名接受訪問的BTS防彈少年團前私生飯，分享自己跟蹤組合超過三年，最近因抑鬱問題而停止私生行為。除了買賣非法航班資訊和照片外，她更會與BTS防彈少年團搭同一班飛機，拍攝機上的私人照片。她更分享不少親身經驗，例如航班大小和飛行時間等都會影響能否拍攝成功，以及曾見目擊其他私生飯，每當BTS防彈少年團成員用完洗手間後，也會緊隨進入並作出奇怪的行為。

前BTS防彈少年團私生飯分享，因為過度追星讓她患上抑鬱症。（網上圖片）

該名前私生飯也講到，拍到私人照片或影片並不會公開上傳。因為會洩露自己身份而被公司黑名單，禁止出席BTS防彈少年團的任何活動，所以照片只會在私生飯圈子間分享、出售或私人珍藏。Sherliza Moé聽到私生飯的親身分享後，覺得毛骨悚然外，也大力斥責其行為。而該前私生飯也提供多個在Instagram販賣藝人個人資料的帳戶，當中的資訊亦真亦假，一般粉絲根本無辦法分清其真偽。她亦請求Sherliza Moé公開售賣假資訊的帳戶，希望大家能幫忙舉報。

由於私生飯會以「打格仔」吸引粉絲購買，所以該前私生飯請Sherliza Moé公開其帳戶的資料。（影片截圖）

更多於網上出售的BTS防彈少年團資料的例子：

+ 8 + 7 + 6

除了基本的電話號碼和住址外，當中包括不少BTS防彈少年團出道前的秘密、柾國出道起的交往紀錄、Suga街頭吸煙的負面消息和Jimin與粉絲對話的未公開影片等，甚至連V的精神狀態報告都能在網上購買。而該前私生飯就指，大多數的所謂「黑幕」大部分都是虛構出來。除此之外，BTS防彈少年團的18禁影片照片、成員們的性取向以及疑似私密部位的尺寸，都一一能夠用金錢買到，可說是應有盡有。除此之外，網上亦會有人出售BTS防彈少年團成員家人和經理人的聯絡方法，甚至令周邊的人也飽受滋擾。

Sherliza Moé公開的帳戶中可見，偶像家人和經理人的聯絡方法亦有售。（影片截圖）

Wanna One、EXO、TWICE等被出售資料：

+ 10 + 9 + 8

Sherliza Moé公開的私生飯帳戶中可見，除了BTS防彈少年團外，EXO、Wanna One、SEVENTEEN、TWICE、BLACKPINK和Red Velvet等當紅偶像，也同樣飽受私生飯的折磨。當中有出售明星航班資料的香港人，單程航班最低定價只售30元港幣，並且更會上傳在機場拍攝的認證照，加強所謂的「公信力」。當然該名前私生飯公開大量相關資料，並不是鼓吹追星風氣，反而是希望更多粉絲一同舉報私生飯，停止這種危害到他人的行為。

有來自香港的私生飯會出售韓星航班資料，更上傳不少香港機場禁區內的照片。（影片截圖）