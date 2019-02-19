【荷里活有個大老千】馬志威勁專一　與圈外女友Moireen恩愛6年

TVB新劇《荷里活有個大老千》踏入結局篇，劇中除了有鄭則仕和湯鎮業等老戲骨，為觀眾帶來連場好戲外，亦有不少新晉演員表現亦相當亮眼，當中飾演冷血無情「螳螂」的馬志威（Edward）更憑不俗的演技，獲網民大讚「極有戲味」！雖然Edward在劇中，為求利益不擇手段兼毫無感情可言，但原來他本人是專一兼癡情男，與圈外女友拍足6年拖，依然相當恩愛。

現年33歲的Edward，以27歲之齡入行，擔任模特兒和演員的他除了是廣告寵兒，更獲邀擔任多部MV的男主角，以及參與多部電影和電視劇的演出，更成功憑「螳螂」一角成功入屋。最近他與林耀聲主演的格鬥電影《入鐵籠》亦即將上映，人氣急升備受關注。事業得意的Edward，感情方面亦相當穩定，他的圈外女友亦不是簡單人物。

【入鐵籠】港產MMA格鬥電影 兩主角秘密操肌親身上陣每場拳賽

Edward在劇中飾演「螳螂」表現亮眼！（劇照）

Edward本人其實是專一好男人！（IG圖片）

Edward在去年底曾在IG高調晒與女友的合照更留言稱：「六年的概念是：瘦咗肥返再瘦，頭髮長了變短；盆栽生了又死，燈罩破了就算：水渠堵了便通，清潔破壞清潔；強壯生病康復，哭哭笑笑儍儍：一起成長六年。」更有疑似他倆的好友留言指：「Omg！原來咁就6年!!!!!!!!!我仲記得當日有人扮晒蟹帶個男仔黎（嚟）睇波!!」

兩個襯唔襯？（IG圖片）

二人不時在IG放閃！（IG圖片）

其實Edward的女友英文名叫Moireen，雖然有報道指她是余文樂潮牌服飾員工，但其實余文樂是在其品牌「MADNESS」創立之際就曾表示，「沒有妳（Moireen）就沒有『MADNESS』」，還以「我的小巨人」稱呼她，看來Moireen實際是開國功臣。而Moireen的IG亦在不少與余文樂的合照，還不時與樂嫂王棠云一起學整蛋糕。她更帶男友Edward融入她的圈子，二人前年更雙雙到澳洲出席余文樂的婚禮。雖然Edward人氣急升，但他並沒有「收埋」女友，仍不時會在IG放閃，看來二人好事近！

Moireen在樂仔心中的地位不容忽視！（IG圖片）

不時與樂綾整蛋糕！（IG圖片）

一同出席婚禮！（IG圖片）

+ 9 + 8 + 7

【周五心意運動】您捐一封$50利是，已可為基層送上溫飽，01心意呼籲您支持【香港婦女中心協會】，每$50可為1個基層家庭送上暖湯：https://heart.hk01.com/zh/project/10064