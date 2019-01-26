【荷里活有個大老千】馬志威被讚男神混合體：拍電視劇的確易入屋

「教識徒弟冇師傅？」TVB新劇《荷里活有個大老千》中的「螳螂」不單止「冇師傅」，還騙了師傅的所有家財，殺了師傅，拋屍落海！而飾演這名大奸角的演員就是今年33歲的馬志威（Edward），雖然這次角色並不討好，但他亦憑俊朗的外形被網友大讚有「戲味」，更稱他是集沈震軒、余文樂和關楚耀於一身的男神混合體。

入行前的Edward曾做過文員、速遞員、司機和售貨員等工作，到了27歲的時候才開始思考自己究竟想做什麼工作，並毅然加入娛樂圈成為模特兒和演員。雖然入行後，Edward即成為廣告寵兒，更獲邀擔任多部MV的男主角，以及在電影《第一次不是你》中擔任男主角等。雖然工作機會多，但Edward接受《香港01》訪問時就坦言入行6年來，在街上最近才被人認出：「拍電視劇真係比較入屋啲，譬如我樓下個洗衫阿姐，我拍咗6年嘢，佢都唔知我做咩，部劇一播，佢就話靚仔，我終於知道原來你係做演員，所以拍電視劇係比較多人認識多啲。」

連師傅都殺……太冇人性啦！（劇照）

首次接拍TVB劇集的Edward就稱拍劇並未如外界所說那麼辛苦，反而覺得好好玩：「唔辛苦，因為都有足夠嘅時間休息。而今次我都係第一次演奸角，難度冇我想像中咁大，因為演忠平時有框架畀你，做乜嘢都會限住限住，演奸角嘅想像空間同發揮會多啲，而且我自己覺得呢個唔係奸角。」Edward亦十分欣賞劇中的幾位前輩：「最欣賞KENT哥（鄭則仕），係好肯教人嘅前輩，喺佢身上學到好多戲劇性嘅嘢，只要你肯問佢就肯教。仲有湯哥（湯鎮業），都係對我哋好好，兩位我都非常之欣賞！」

Kent哥肯教後輩，值得欣賞！（劇照）

點撃下圖重溫他與師傅的對話！

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對於被網友稱是沈震軒、余文樂和關楚耀的混合體，他就笑言：「都有人話我似，但我就覺得唔係好似，但佢哋都係我欣賞嘅演員。」他更透露比起模特兒，自己更喜歡演員的工作：「鍾意做演員多啲，因為模特兒比較指令性多少少，冇得表現一個人嘅個性出嚟，演員就可以去試生活中完全嘗試唔到嘅嘢，就好似今次可以做老千同殺手，仲可以返去70年代，所以做演員比起模特兒更加好玩！（嚟緊想挑戰咩角色？）我鍾意文藝少少嘅電影，奸角都喜歡，因為有好大空間去發揮。最緊要都係劇本好，至於會唔會拍多啲TVB劇？我諗都要睇劇本同機會。」

現實版型好多！（IG圖片）