【3日2夜】芬蘭篇同樣「足料」　朱智賢預告孖鄺潔楹泳裝焗桑拿

朱智賢（Ashley）在農曆新年前夕，與鄺潔楹拍檔遠赴北歐芬蘭拍攝旅遊節目《3日2夜》，翻查資料，原來她已是第八度為該節目拍攝，首次遠離熱帶地區進入冰天雪地的芬蘭，她表示：「其實我很怕凍的，即使工作或是自己去旅行，都會避開天氣凍的地方。」

朱智賢日前出席「第九十一屆奧斯卡頒獎典禮」全港唯一獨家直播記者會，透露早前在芬蘭完成節目《3日2夜》的拍攝。（李文偉攝）

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Ashley指收到通知到出發之間的時間很短，因此沒有足夠時間做資料搜集，準備不足的她在旅行中凍傷：「因為對凍真係冇乜概念，朋友都提我當地好凍，可能係低至零下十度，結果去到當地，室外係可以凍到零下三十度，加上我哋長時間在室外，搞到第一日便凍傷，覺得面同鼻都又紅又痛，第二日開始一停機便用暖包貼面，網上仲話出入溫差大的地方會頭暈同想嘔，出發前好難想像係點，但我第一日便體驗到，真係好想嘔！」

朱智賢指當地人分享了保曖秘訣，更叮囑他們避免在室外逗留太久，但忙碌的拍攝工作令她長時間留在室外一共貼了17個暖包在身上，但第一日仍告凍傷，第二日便不顧形象將暖包貼到臉上。（Instagram）

去到天寒地凍的芬蘭，會否失卻了被指是節目特色的泳裝環節？Ashley指今次難得到芬蘭，當然會體驗一下源自當地的桑拿，她與鄺潔楹會以泳裝上陣，她直言劇組這個安排很合理，並沒有刻意性感。而此行Ashley更有體驗當地僅有十多度的「暖水泳池」，以及瞓身挑戰跳入冰海中，最可惜是錯過了行前最期望的北極光。

朱智賢指自己很怕凍，今次到芬蘭拍攝可說是七度以來最辛苦的一次。（Instagram）

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