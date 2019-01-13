以72小時救妻為題材的周播劇《救妻同學會》踏入尾聲，觀乎劇集最大的評價，都指演員們選角並不青春，到我們這個世代，是否當年齡到一個數字便要與「青春」分手呢，是18歲？還是好似電影《29+1》一樣，一踏入三十青春便會慌忙逃脫？

（《救妻同學會》劇照）

若然細看故事，你會發現《救妻》重點並不在於年輕，兩個時間線不斷跳轉，是希望拉近兩個時空的距離，一眾角色經過社會洗禮後，透過昔日的回憶再次捉緊當下，好似張敬軒在《青春常駐》唱道「那些年月有多好，怎麼以後碰不到」真正老去的，是與昔日自己漸漸遠去的心。

真的老了嗎？《救妻》女主角之一的朱智賢（Ashley）只因一個數字而受到批評，但有不少觀眾給她第二次機會，作為一個電視劇新人，的確比預期做得好。太多流於表面的批評，但Ashley全盤接受，更特別珍惜吸收養分的機會，經歷兩次選美才圓夢的她，很清楚第二次機會並不是必然。

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攝影：陳順禎

攝錄：葉志明

朱智賢在《救妻》前拍了另一部作品《白色強人》，將於今年內與大家見面，她笑言屆時的演出會更青澀些，若換轉由《白色強人》作為她的處女作，又會否如此順利呢？（陳順禎攝）

一開始 便老了？

朱智賢2013年參選港姐後入行。加入無綫後，Ashley首先到娛樂新聞台「落腳」，2014年成功「登陸」《3日2夜》，帶大家到四出觀光，泳衣鏡頭的青春活力令她人氣愈來愈高。到入行5年才進入劇組，此時她已32歲，之前累積的青春形象未為「青春劇」所用，年齡搶在播出前已成為網友的話題，但播出後演出意外討好，才漸漸獲得認同。

回首2012年，Ashley以25歲之齡參選港姐，雖然2010年才剛剛調整上限到27歲，但在評審心中仍是高於「一般水平」，Ashley說：「評審第一句已問我『年紀咁大先嚟選？』，但我知道選港姐係我夢想，我冇諗過之後會唔會入行，我只係想完成一個目標。」若然在網上搜尋「朱智賢」，Ashley選港姐時的硬照便會出現在右上方，她曾經兩度參選港姐，第一次未能進入初賽，翌年捲土重來成功殺入20強，比別人多花一年時間，再加上不知道多幾倍的勇氣才再次走到評審台面前。

朱智賢參選時是大熱，但僅於20強止步並加入娛樂圈，她直言放低參選時的穩定工作亦有掙扎過：「因為我是想法很實際的人，對於加入娛樂圈亦有懷疑過。」（網上圖片）

一句話 再參選

「我認得你喎！」Ashley於2013年再次來到評審面前，當時對方的第一句話。「第一次參選時認識了岑杏賢，再一次出戰港姐時我約她傾計，佢反問我點解唔試，就因為佢呢句話我真係去選。但今次我識驚啦，好怕記者認得我，結果是到着住比堅尼面試時評審認得我，佢問我點解再嚟，我話對自己有信心，因為之前未Ready、準備得唔夠好。結果今次入圍了，當收到電話真正係開心到喊，我覺得已經完成咗港姐的夢想，因為由細到大都在幻想在台上、幻想真的成為了港姐。」

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欲求變 看清缺點

Ashley經過兩次比賽才圓夢，再一次夢想成真做演員，Ashley特別把握機會：「主持工作做耐了，身邊朋友都問幾時會到你拍劇？見到人拍劇、有不同角色，自己都覺得好得意，但真係唔識爭取，到監製關樹明請我去試鏡，最後得到米蘭（唐美蘭）呢個角色。拍攝之前是最擔心的，雖然導演會睇住我哋，但每一次都覺得自己未夠好、演技唔夠，點解係強差人意，好想自己可以再放開啲。」但成為演員有第二次機會嗎？「第一集播時已收到很多評語，我知觀眾覺得我年紀比較大，但好多觀眾再畀我機會，知道很多人有去細睇、去注意我，慢慢我收到另一個評價，有人話朱智賢唔錯喎，做戲幾自然，當時真係好開心，即使被踩，其實很希望知道有觀眾睇我演出。」

Ashley因主持《東張西望》以及《3日2夜》而廣為人知，回頭看觀眾指她演出比想像中好，是對穿著泳裝主持節目的女孩沒有期望嗎？Ashley直言沒有想太多，演出沒有被攻擊已好開心：「由主持開始我最怕成為犯眾憎，最怕自己把聲乞人憎、到做戲又怕冇乜表情，到劇集出街最怕網友反應，有部分人太挑剔，刻意搵唔好的地方去攻擊，『懶音練好啲字先拍劇啦』，我自知都有幾多缺點，好怕被踩到一文不值，能夠睇到網友話『套劇係要睇朱智賢』、『第一次做唔可以要求太多』已經是我預期之外。」

朱智賢在《3日2夜》中不吝嗇好身材而受網民重視，網上有大量她的泳照，正因為被網友捧在手心中，令她特別關心播出後網民對劇集的評價。（網上圖片）

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青春的定義 不是數字

回到《救妻同學會》上，劇集打正旗號為青春劇，Ashley認為是喚起回憶所致：「我有睇過《四葉草》明白觀眾口中的青春，而我的確是十位演員中最不青春的一位，在年齡上，身邊朋友的打氣，我就覺得不是問題，青春並不是數字，係成套劇的感覺，重遇以前一齊生活的朋友。到拍攝後習慣了，我們發現大家都沒有刻意去表現得年輕，因為成個拍攝氣氛就好似以前讀書時的感覺，很自己就玩得好癲，還要互相提醒角色要斯文一點，雖然成員有歌手、主持、電影演員，大家背景都不同，大家好似一班中學時好close的朋友，到今日套劇完結，我拎住劇照諗起當時的事都會笑出嚟。」

當年三位都屬高質佳麗，朱智賢選港姐後獲安排做主持，劉佩玥則先一步加入劇組，際遇各有不同。（電視截圖）

港姐同學會 展現真我

在劇中觀眾常將Ashley與劉佩玥（Moon）做比較，事緣二人是同屆港姐，其實同劇戲分佔重的劉溫馨（Virginia）亦一樣，三位組成「港姐同學會」亦是令Ashley特別珍惜的原因：「港姐之後大家際遇唔同，有各自的崗位，難得再聚又唔會覺得陌生，當年一齊經歷好多事，見返就好似舊朋友，當年我同Moon係5號同6號，永遠都企埋一齊。佢係演戲的經驗比較多，都有特別提點我，因為佢知我驚青、大頭蝦，所以佢有特別提點我，呢種感覺好舒服親切。」而面對Virginia時，Ashley就有比較內心的一面：「因為大家一齊拍旅遊節目，因為咁同房兩星期，我哋感情已經昇華咗，佢係一位好信得過的人，有咩心事都可以同佢分享，而我就比較男仔頭。」

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青春是奮不顧身

「我覺得青春唔止於年輕，而係一種心態，一種追求，套劇係希望驅動大家不忘初心，好似人到中年都可以再一次挑戰自己、去跳傘，去做自己想做的事，係行為同心態。年紀嘅嘢只有後天去保養，唔應該每日去諗、覺得係一種障礙，少部分人幸運地25歲出人頭地、亦有人追求到40歲先會成功，重點在中間追逐嘅過程。青春應該係一種奮不顧身，嚟緊去芬蘭拍旅遊節目，我希望有勇氣去跳入冰湖。」Ashley說畢畫面浮現，她的青春有點刺骨，也值得掌聲。