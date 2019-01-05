【後生仔傾吓偈】被網友討論「幾錢一晚」　朱智賢：我唔係做開

出名身材好嘅朱智賢，原來中學時代曾有「長平公主」之稱，令到一眾後生仔同主持都十分驚訝。

最新一集《後生仔傾吓偈》以「做藝人係未要面皮夠厚？」為題，仲搵嚟朱智賢、胡鴻鈞、劉佩玥、黃庭鋒做嘉賓，朱智賢話自己暫時都未遇過好攻擊性嘅負評，最多都係被指年紀大，但提到最想反擊嘅留言時，佢就話試過喺討論區見到「幾錢一晚」嘅題目，令佢十分之嬲，對於女藝人被問價一事，6號認為時有發生，但朱智賢聽到6號嗰句「好常見」後，反應十分之大，「咩好多女星都有？我唔係做開呢啲嘢架嘛！佢哋好似已經assume我係做呢樣嘢！」朱智賢表示每次見到類似嘅留言，都極有衝動想留言為自己澄清。



對於被開價5百元，FYY極嬲。

見到朱智賢咁激動，馮盈盈插咀表示:「我知道點解嬲，佢係未開得太平？試過有人inbox問我五百蚊過夜得唔得？」FYY此言一出，全場人都笑到收唔到聲，連本身好嬲嘅朱智賢都認唔住爆出一句「我無咁低價。」對於被出價五百元一事，FYY有感不被尊重，所以即時將對方封鎖。而朱智賢亦都「呼籲」有意問價的話，不妨直接當面問，在旁嘅胡鴻鈞反應都幾快，即問「幾錢晚？」朱智賢就好霸氣咁回覆：「幾錢都唔得！」其實講到負評，FYY近年都有唔少，佢話最介意係被指「cheap」、「上唔到大場面」，更笑言自己本身好優雅，只係為咗同觀眾拉近距離，所以將自己降級。真係辛苦晒喎……