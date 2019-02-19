吳謹言擔任澳門文化傳播大使惹爭議　傳媒人：邊一忽代表到澳門？

去年憑一部大熱劇集《延禧攻略》成功彈起的吳謹言，可以說是炙手可熱的新星，她與聶遠主演的《皓鑭傳》最近在無綫熱播，成為觀眾茶餘飯後的話題，人氣強勁。日前澳門文化局宣布邀請到吳謹言擔任「星級文化傳播大使」，更透露她四月會親臨澳門，消息一出即時掀起熱議，但當中就以批評駁斥居多，更惹來質疑她未夠資格。

吳謹言憑《延禧攻略》中的出色表現備受好評，人氣急升。（網上圖片）

澳門文化局日前推出「文化傳播大使」代言人計劃，公布邀請吳謹言，擔任首屆星級大使，助力宣揚文化的傳承與傳播，並大讚《延禧攻略》展現了不少非物質文化遺產元素，包括崑曲、刺繡等，吸引年輕一代鑑賞中華文化的濃厚興趣。這次文化局邀請吳謹言擔任代言人，相信也是看中她的人氣和知名度。但作為一個文化計劃的代言人，不止要考慮到對方的名氣及可帶來的利益，也應該結合當地的歷史傳統、文化氣息、社會狀況等多方面考慮。雖然吳謹言作為《延禧攻略》的女主角代表了這部劇，但若然要論劇集展現了中華文化，那是否劇中隨便一個演員都能代表中華文化？而中華文化又是否等同於澳門文化？文化局對吳謹言的描述也完全沒有提及「澳門」，由她擔任大使，宣揚澳門文化未免欠妥。

吳謹言獲邀擔任澳門星級文化傳播大使惹爭議。（澳門文化局圖片）

吳謹言在去年爆紅後工作不斷，更成為多個品牌的代言人。這次獲邀擔任澳門文化計劃代言人的報道一出，即時在網上掀起熱議。澳門傳媒人崔子釗在網上評論：「搵個電視劇內地女演員去代言澳門文化傳播？邊一忽代表到澳門？」不少網民紛紛留言表示讚同，認為此舉與「搵明星拍廣告」沒有分別，多數意見都是認為吳謹言與「澳門文化」毫無關聯，擔任代言人似乎欠缺說服力。

汪明荃也是星級文化傳播大使之一，推廣粵劇文化。（澳門文化局圖片）

計劃旨在透過多樣的方式，培養參加者對中華傳統及澳門文化的認知、自豪感及歸屬感，完成培訓計劃後可獲頒證書成為「文化傳播大使代言人」，推廣澳門。除了吳謹言之外，文化局還邀請到汪明荃、小肥和陳慧敏擔任「星級文化傳播大使」。一向致力推廣粵劇文化的Liza姐，將會以嘉賓身份為澳門市民開講，介紹粵劇文化與傳承，讓更多人了解粵劇的魅力，所以擔任大使都算合理。而小肥和陳惠敏作為澳門人，自然與澳門有更深厚的關係，兩人絕對有資格代表澳門。

身為澳門人的陳慧敏，也是大使之一。（澳門文化局圖片）

小肥也是星級文化傳播大使之一。（澳門文化局圖片）

其實網民反對吳謹言擔任「星級文化傳播大使」，主要是認為她未能代表澳門，但無可否認的是吳謹言的確人氣強勁，知名度甚高。而該計劃邀請的4位藝人涵蓋中港澳地區，相信也是希望透過他們在各地的知名度，以及對文化的熱愛，吸引更多人參加這次活動，更關注澳門文化。

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