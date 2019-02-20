撇甩吳奇隆行街　劉詩詩挺巨肚等生豬BB　成失蹤人口竟然係因為…

內地女星劉詩詩去年底宣布懷孕喜訊，目前人在台定居待產，兒子預計5月出生，可望生個金牛座或雙子座的金豬BB。近日，劉詩詩常被目擊街頭到處閒逛，四肢纖細腳步輕盈，看不出挺着6月孕肚，還被拍到開腿跨步上車，搞到Fans睇到心驚驚。夫妻倆感情也甜蜜蜜，兩人年前被發現到大稻埕參拜，還現身台北街頭行街買鞋，老公吳奇隆寸步不離，緊跟在劉詩詩身邊，肉身護妻超貼心。

吳奇隆與劉詩詩結婚4年，經常恩愛同框放閃（視覺中國）

下月將迎接32歲生日的劉詩詩，已有2年冇拍戲，也不常更新個人微博，被Fans戲稱是「失蹤人口」，劉詩詩先前受訪笑稱，每次換手機、電腦，都要想一下微博密碼，平時也不常更新，和Fans互動不多。至於未來有沒有想挑戰的角色，她透露，揀戲的標準是看劇本、角色吸唔吸引，開玩笑說：「除了恐怖片外，其他皆有可能！」

劉詩詩久未有新作，遲遲未播的時裝劇「如果可以這樣愛」在2016年煞科後，傳出終於要在今年播出，只能透過《女醫明妃傳》重溫她的古裝扮相。當時，為詮釋明代女醫，劉詩詩下足功夫，劇組請來中醫教針灸、把脈，中醫博大精深，她直呼：「只學了皮毛，（中醫）真的很難，入門都不可能！」對白中有大量專業術語，每每都要提前3、4天準備，晚上常抱着劇本睡着，醒來再起來背。該戲是劉詩詩和霍建華第四度合作演出，透露以前會開玩笑叫霍建華「華叔」，這稱號仍保留到現在。

按圖回顧劉詩詩、霍建華《女醫明妃傳》精彩演出▼

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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