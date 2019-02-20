【Chanel老佛爺逝世】Karl爺係真貓奴　曾為主人推限量精品勁hit

時裝界巨人「老佛爺」Karl Lagerfeld日前在巴黎病逝，大家傷心之餘，同時擔心他的愛貓Choupette（小甜心）點算！有消息指Choupette有機會繼承老佛爺一億五千萬英鎊（約十五億港元）遺產，如果消息屬實，牠將會成為世上最有錢的貓！事實上，Choupette已經過著令人稱羨的生活，不僅過著奢華的生活，牠更是老佛爺的繆思女神，老佛爺就曾為牠出過幾個時尚系列，堪稱是世界上最有錢又最fashion的貓。

老佛爺的愛貓Choupette有機會成為世上最有錢的貓！但牠本身已集萬千寵愛於一身。（網上圖片）

老佛爺曾為自家牌Karl Lagerfeld以愛貓Choupette命名，設計出Monster Choupette系列。老佛爺將 Choupette設計成卡通版本，產品包括 sweaters、不同大小的手袋、錢包、零錢包，還有平底鞋。

老佛爺為Choupette推出一系列產品。（網上圖片）

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老佛爺於2012 年起兩度與日本彩妝品牌 Shu Uemura 合作，2014年第二次合作時，他以Choupette的樣子作為藍本，推出聖誕限量彩妝「Shupette by Karl Lagerfeld for Shu Uemura」系列，每件聖誕限量產品印有同樣高貴和標誌性的藍眼睛的Choupette肖像，俘虜一眾貓奴。

以Choupette樣子作為藍本的限量版彩妝系列，甚具收藏價值。（網上圖片）

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老佛爺作為CHANEL的創意總監，亦有為品牌出過愛貓的限量版collection ，以Choupette的頭像設計鑽飾，包括項鍊、耳環、胸針等，老佛爺將CHANEL的雙C標誌隱藏在Choupette的眼睛。

Choupette威水到連Chanel 都為牠出collection。（IG圖片）

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老佛爺將Choupette打造成"The most famous cat in world"。身處時尚金字塔尖端的Choupette，曾與名模一起登時尚雜誌封面，拍不同的廣告，而牠的身價亦與超模睇齊，以2014年為例，Choupette年收入高達三百萬歐元（約港幣三千萬元），跟超模Cara Delevingne當年的年收入相近。

不過即使Choupette擁有全世界又如何，沒有了寵愛自己的Daddy（老佛爺）在身邊，不知道牠會不會難過呢？

老佛爺離開了，遺下了Choupette。（網上圖片）

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