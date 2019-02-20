【Chanel老佛爺逝世】為着Dior Homme減逾90磅：將減肥看成樂趣！

殿堂級設計師Karl Lagerfeld（老佛爺）周二（19/2）於巴黎病逝，享年85歲。老佛爺將一生奉獻給時裝，不僅是知名時裝品牌Chanel及Fendi的創意總監，他對美學的執著亦是無人能及。除了時裝，他對自身要求都相當高，更因為要穿上由Hedi Slimane設計的Dior Homme時裝，當時已經67歲的他立心減肥，在13個月內減掉92磅！

曾嘲Adele身形胖 撰寫《The Karl Lagerfeld Diet》大賣

老佛爺向來對身形有嚴格標準，以「毒舌」聞名的他於2012年就公開批評國際天后Adele身形「有點胖」，而即引來爭議。不過原來老佛爺亦曾經圓潤過，而過程也是一個傳奇。成功減掉92磅的老佛爺看起上來比以前更加精神，其後他連同私人營養師Jean-Claude Houdret，在2005年推出一本名叫《The Karl Lagerfeld Diet》的書，該書發行後隨即成為法國最暢銷書籍。

書中詳細講述老佛爺的減肥秘訣，他透露2000年有天因為起床後突然覺得需要減肥而開始這個減肥之旅。至於減肥成功的方法，就著重於超低脂、低卡的飲食方式。老佛爺特別喜歡吃魚、瘦肉、生果、低脂奶及蔬菜，除了避免飲酒，更絕對不能攝取糖份及澱粉質，換句話，麵包、飯、麵、絕大部分芝士及紅肉。另外，不喜歡做運動的老佛爺每天更會戒掉早餐及午餐，兼飲大量的健怡可樂，有時候更每天喝10罐。

老佛爺的減肥秘訣包含3個階段

第1階段：超低卡飲食（VLCD，Very-low-calorie Diet）

每天僅攝取800至900卡路里，建議此階段只進行兩星期。每天三餐進行節食，只進食營養師提供的蛋白質食品補充劑及蔬菜。

第2階段：低卡飲食（Low Calorie Diet）

每天攝取1000至1200卡路里，允許用精益蛋白質（Lean Protein）例如雞胸肉、魚及瘦肉去代替晚間的蛋白質食品補充劑，餐後亦可以吃一份低脂乳酪及低脂芝士。

第3階段：較低限制（Less Restriction）

在這個階段，可以每天攝取1200至1600卡路里，並在早餐和晚餐吃一片全麥麵包。

釀青椒和釀番茄：餡料包括大量蔬菜，包括紅蘿蔔、芹菜、白蘑菇，配上雞胸肉，將所有配料打碎後混入打好的雞蛋液中。然後，再塞進青椒和番茄中，烤焗30分鐘即可。（網上圖片）

減肥時要情緒安定 在懲罰中找樂趣

減肥最需要的就是紀律，不過根據老佛爺在書中的說法，最重要的不只是嚴格管理飲食，而是你的心態。他表示在減肥的過程中，心情不能大喜大悲，應該保持著樂觀的心態，並將減肥看成是樂趣，同時要將這件事當作是一種「懲罰」：「如果你有幽默感，不妨自娛一下，你可以將這（減肥）當作是一個不重要的挑戰，這樣才是成功的關鍵，因為這（減肥）不是這麼重要。簡單來說，你不需要減肥，而你想減肥。」

至於談到減肥的動機，老佛爺坦言是為了要靚，更呼籲大家應該跟着他建議的方法減肥：「時裝就是減肥最健康的動力！」雖然這本書發行後，很多人都爭相仿效，雖然老佛爺在書中並沒有叫大家極端節食，但接受外國傳媒訪問時卻承認自己戒掉早餐及午餐，對此有不少營養師及醫生都表示在減肥期間不應該長時間餓壞身子，加上飲用過量的健怡可樂都不利健康。若然大家都想有理想的減重效果，最好先諮詢營養師意見。

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