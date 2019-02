【Chanel老佛爺逝世】陳豪模仿過時裝巨人　霸氣金句成一時佳話

根據法國雜誌《Match》報道,知名品牌Chanel的藝術總監、殿堂級設計師Karl Lagerfeld(老佛爺)在法國逝世,享年85歲。

老佛爺於1965年起與意大利品牌Fendi合作、1983年成為Chanel藝術總監、再於1984年創立個人品牌Karl Lagerfeld,同時為三個國際級知名品牌效力,在世界時裝界是顯赫有名的代表人物,亦代表着潮流的指標。而以老佛爺作為影視作品亦為數不少,就連無綫都曾在一套以時裝為題材的劇集《潮流教主》(2016)中,以陳豪飾演的葉朗一角向老佛爺致敬。

陳豪的造型正正是模仿老佛爺的衣著打扮。(Instagram/劇照)

陳豪演活老佛爺霸氣

葉朗(陳豪飾)在劇中雖然並非時裝的設計師,但他是時尚雜誌《MODES》的總編輯,在香港的時裝界有舉足輕重的地位,有「潮流教主」之稱。除了造型上模仿老佛爺之外,就連那份霸氣亦模仿過來了。在現實中,江湖地位極高的老佛爺說話擲地有聲,曾說出多句金句例如「The clothes don’t have to suit you; you have to suit the clothes」,又例如「自負是生命中最有益健康的東西」等等。而葉朗的一句「知唔知乜嘢叫潮流?我話佢係潮流,佢就係潮流;我話佢係垃圾,佢就係垃圾」,更曾經成為一時的網絡潮語;還有「你話我黐線,我唔介意」以及「我係話過你做得幾好,但距離合格仍差好遠」等等。

陳豪喺《潮流教主》入面真係好招積:

