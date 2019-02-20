日本女星食胎盤跟家人分甘同味　2歲大女都爭住食

愛美都是女人的天性，不好好保養的話，年紀大了皮膚就會變得越來越差。為保美貌，不少人會靠化妝，有人會花錢做Facial，甚至整容，但有人卻不斷尋找偏方去令皮膚回復青春。正如電影《三更2》其中一個單元《三更2之餃子》，楊千嬅所飾演的艾菁菁是一位過氣女星，隨年華漸長，怕丈夫李世傑（梁家輝飾）嫌棄自己，為養顏而吃下死胎製成的餃子後，全身發出腐臭味。而現實生活中，就有一位日本女星吃胎盤補身。

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楊千嬅所飾演的艾菁菁在《三更2之餃子》中為回復青春而吃下用死胎製成的餃子，這套電影亦是千嬅收次擔任三級片的女主角。（VCG）

根據日本傳媒報道，現年34歲的日本女星野村佑香於本月5日誕下細女，而丈夫及兩歲的大女陪伴在側。她在坐月期間更新個人網誌表示，第二胎較第一胎容易分娩，只用了兩小時就誕下細女。然後，她突然自爆兩夫妻跟大女齊齊將胎盤吃掉，更用生薑及醬油調味，更指老公吃之前非常害怕，而大女更食過翻尋味，不停嚷著要再吃。對於吃胎盤，野村佑香坦言已經不是第一次：「生第一胎時我們已吃過胎盤，能夠再次吃到天然彈牙的胎盤，我感到很開心！」

野村佑香的言論一出，隨即引起大批網民討論，當中有不少反對的聲音。很多網民都質疑吃胎盤是否衛生，讓女兒吃胎盤這個行為又是否符合道德標準。由於爭議聲音太大，野村佑香立即刪掉文章。在產婦分娩後留下的胎盤，在法律上屬於醫療垃圾，絕少人會留下胎盤，更不要說將胎盤吃掉。

人類的胎盤在中藥裏面，被認為有益氣養血、補腎益精的功效，很多人都相信胎盤是補品。剛分娩出來的時候，胎盤呈紅色，稍為放置後轉為紫色，因而稱作「紫河車」。而西方卻認為服用紫河車，能夠防止產後抑鬱，更可增加人奶的營養。事實上，胎盤中的主要成分是激素、酶和蛋白質，當中的營養價值直到現在都沒有定論。

胎盤在女性懷孕時才有，其功能就是運送胎兒新陳代謝後的廢物，跟母體血液循環系統相連，一旦有傳染病的話，病原就會直接經血液流到胎盤中。就算沒有染病，在分娩的過程中都很容易受到污染，加上在不少文化中，服用人類胎盤仍存在道德倫理的爭議性。另外，雖然中醫的確有記載有關紫河車的藥性，但早年《中國藥典》已經將紫河車從藥典中剔除，連含有紫河車成份的中成藥都不被認證。