【KBS歌謠大祝祭】孝淵帶領SMTOWN　EXO、NCT合作舞台美中不足？

《KBS歌謠大祝祭2018》於今天（28日）舉行，多組人氣偶像BTS防彈少年團、EXO、Wanna One、TWICE和Red Velvet等有份出席。講到各團的合作舞台外，其中SM娛樂「SMTOWN」和JYP娛樂「JYP Nation」的合作舞台，也是粉絲非常期待的環節之一。

由於除了公司的家族演唱會上，非常難得有機會看見自家藝人的合作舞台。而SMTOWN這次就派出，當中年資最長的少女時代孝淵作為隊長，猜領著EXO、Red Velvet和NCT，為粉絲準備了一系列的合作舞台。首先孝淵與師妹Red Velvet一同帶來《Punk Right Now》的表演，邊打碟邊跳舞，充滿Girl Crush的魅力。而期後EXO Kai就和NCT忙內成員志晟，一同帶來《Hybrid》表演，兩人都是隊中的舞蹈擔當，可說是創造了一個經典的場面。

Red Velvet今天帶來兩首歌曲，非常精彩！（影片截圖）

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EXO和NCT的合作表演，當然不只一首歌，兩隊更加碼帶來EXO大熱歌曲《Monster》的舞台。雖然NCT站在前輩旁邊跳舞，可是鏡頭幾乎都沒有拍到成員，主要集中在EXO成員身上。香港成員Lucas黃旭熙都有一同參與合作舞台，可是直至最後一幕才見到他出現，略有一點可惜。而NCT也另外帶來了3首主打歌《7th Sense》、《Go》和《Boss》的舞台；Red Velvet則帶來前輩S.E.S的《Be Natural》和新歌《RBB》。

Lucas站在舞台最右邊，鏡頭幾乎沒有捕捉到他。（影片截圖）