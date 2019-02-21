【你咪理，我愛你．專訪】配音王后謝月美撈足50年：新人好難入行

71歲的謝月美入行逾50年，曾為不少荷里活動畫及港產片配音。「最想配斯琴高娃或鞏利嘅戲，因為國內演員好好戲，佢咃內心世界好多，唔係可以輕輕比把聲佢就表達到。」（葉志明攝）

60年代科技尚未成熟，大部分影視作品為了不浪費菲林，都不會現場收音，令配音員大有市場價值。人稱May姐的謝月美67年加入麗的呼聲，其後適逢無綫開台，大量招攬人手，她轉投無綫配音組。「當時半個月出一次糧600元，對比喺外面打工先兩百月薪係好好搵。」May姐當年一心想做演員，喺無綫曾試過拍劇，奈何配音組不想失去她這個一打十的人才，於是下次禁止她做配音以外的工作。入行逾50年，眼看無綫配音組近年頻頻被裁員，May姐感到可惜之餘，亦深感配音行業式微。「以前半小時係280元，到2019年，得80元！當然可以有高啲價，視乎跟什麼機構合作。因為依家好多人寧睇字幕，都唔睇配音，加上電視台為慳，一人多用，可能由五點半到八點半都係同一把聲。呢行會沒落，係因為畀錢嘅人睇唔起呢一行……」

恨拍劇的May姐，早前曾加入港視並在《來生不做香港人》演出。

愈做愈無癮

May姐表示配音雖然可算是專業工種，但卻愈來愈唔值錢，再加上近年不時電影公司起用明星為動畫配音，令其生意愈來愈難做。「我都有試過鬧啲行家，問佢做咩要頂爛市，佢話如果唔收平啲無飯開，咁我可以點？同埋你收得貴，啲人咪搵平囉，係好無癮。」May姐早年曾移民美國，後來因地震震到心慌而帶著三個仔女回港香港，重操故業之餘，亦成立了錄音室，但她表示早已將公司易手，偶爾技癢時才會獻聲，不過，話晒都係心血，點解咁易就放手？「無話捨唔捨得，好多時得個做字。以前好多人都叫我開班教配音，但我都無做，因為我廢事啲人餓死，新人好難入行，因為NG就會用多咗時間，咁樣變相錄音室租金又會多啲。我而家喺演藝教又唔同，因為學生將來會喺工作上用到。」

May姐在《你咪理，我愛你！》中與吳業坤、王菀芝、白只同場，她大讚王菀芝與白只有很強的化學作用。

由薯蛋頭太太到麥太

入行50年，May姐為逾萬套作品配音，她的宗旨是不能馬虎，因為就算再過50年，仍然會聽返自己把聲。而她所配過的角色，除了《反斗奇兵》的薯蛋頭太太、《怪獸大學》中的校長之外，本地原創卡通《麥兜》中麥太也要由May姐聲演。配音是個十分幕後的工作，就算配到曉飛，觀眾都未必知道配音員的真正身份，問May姐可曾介意，她說：「好似麥太咁，拍成電影後由君如去配，我無hard feeling，因為幕後慣。」七十有一的May姐已處於半退休狀態，偶爾做做舞台劇或客串電影，像王祖藍的賀歲片《你咪理，我愛你！》。「配荷里活電影要搵啲識acting嘅人，因為識做戲把聲先交到戲，嗰時有人介紹王祖藍，佢節奏好好、喜劇感又好好，但後來佢入咗TVB，就少咗合作，但都有聯絡。好似今次佢叫我幫手，我都一定會做，因為對佢好有信心。」

