【你咪理，我愛你！】王祖藍勤力謝票　係仿效咪咪姐出呢一招？

王祖藍昨日（5日）出席無綫電視賀年節目《富貴金豬過肥年》拍攝，對於初一就要開工，祖藍說最不捨得的是女兒：「其實今日出門口之前都非常唔捨得個女，其實都唔係好想開工，但冇辦法，賀歲片上要出嚟宣傳、謝票，新年期間要去唔同戲院謝票。佢（女兒）今日眼睛碌到好大、又好醒、又心情好好，難得可以同佢玩，但玩到咁上下嘅時候就要分別。」

祖藍說先幫囡囡儲起利是，待她長大後才教她理財。（黃國立攝）

說到王祖藍第一次執導的賀歲歌舞片《你咪理，我愛你！》成績不俗，他眉飛色舞地說：「好開心有啲觀眾睇得好興奮，好鍾意，話未見過香港有部咁特別嘅戲，我覺得要回饋下觀眾，呢段時間競爭好大，咁多部片上，所以我都想親身去做下宣傳，感謝下咁多部片裡面仍然揀我哋嘅觀眾。」祖藍又表示新年撞正宣傳期其實也不錯：「入戲院嘅時候我覺得今年有個好處，除咗票房之外，𢭃利是同票房個價錢係差唔多嘅，出去謝票嘅時候順便，我唔介意幫囡囡收利是。」好多觀眾派利是畀囡囡？「會㗎！呢招我跟朱咪咪學嘅，逢係新年去登台帶定個袋出嚟，新年嘅時候梗係要咁樣做啦！」

祖藍寵愛老婆，情人節準備好好犒勞李亞男一番。（黃國立攝）

談到女兒，祖藍臉上就洋溢着幸福的笑容，他就說情人節要好好慰勞一下十月懷胎的老婆李亞男：「情人節就會同亞男二人世界去旅行。老婆都戒口戒咗一年，就去返啲食刺身嘅地方。我發現好多孕婦坐完月揀去旅行嘅地方，都會係可以食生冷嘢嘅地方，因為懷孕同坐月期間都唔食得生冷嘢，所以一出關就想食返。」