【尋秦記】宣萱預告電影三月開拍　不敢率先劇透：古老闆唔畀講！

宣萱今日（20日）以一身運動服造型到銅鑼灣出席啟動儀式，宣傳單車活動，她自爆最愛的運動是跳彈床，小時候甚至有專門的課堂，由於她的答案在現場朋友眼中充滿童趣，逗得大家都爆笑。

而宣萱日前在Instagram分享了與古天樂、林峯等《尋秦記》班底同枱食飯的相片，她透露是出席所屬「古老闆」公司天下一的春茗，對於劇迷一直期待《尋》電影版正式開拍，宣萱笑說：「《尋秦記》成事好耐了，呢個計劃一直擴張緊，一班演員都參與劇本，齊齊畀意見，由於古仔是老闆，壓力在佢身上，我是完全冇壓力的，電影會在三月底開拍，劇本會一直改。（延續電視劇故事嗎？）古老闆唔畀講呀！」

宣萱出席單車活動，笑言因不懂保持平衡而很少踏單車，不過仍有保持運動的習慣，例如靠行山吸收胺多酚，保持心境開朗。（梁碧玲攝）

而宣萱亦與《餐餐有宋家》演員飯聚，她表示劇集至今已二十年，一眾演員亦不時見面，每次分享飯聚相片時，就會有粉絲與她分享當年的相片，是充滿回憶的一次拍攝經驗。而蓋世寶離巢服務23年的TVB，成為了飯局的話題，宣萱亦以「sad」表達對事件的心情，她說：「因為大家都係女生，會特別明白女演員壽命係好有限，係一件唔希望發生的事，不過我哋都知道唔使為佢擔心，若果有適合佢的工作會互相幫助。」

問到宣萱與TVB目前的合作關係如何？她表示已沒有合約形式的合作關係，但她與高層杜之克有聯絡。問會否因減少藝員資源而導致傾談中的合作告吹？宣萱直言沒有，亦相信往後仍有機會合作。

宣萱私下有很多群組，經常與劇集班底飯聚，為人相當念舊。（梁碧玲攝）

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