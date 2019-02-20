【Chanel老佛爺逝世】特別鍾情星二代　一手捧紅Lily-Rose Depp

執掌Chanel的創意總監，「老佛爺」Karl Lagerfeld 19日在巴黎因病逝世，享年85歲，時尚界從此失去一位令人敬佩的偉大設計師。獨具慧眼的老佛爺，曾親手捧紅多位名模及星二代，從早期的傳奇超模、當紅荷里活女星，到如今星二代的天下，他絕對是時尚圈掀起星二代熱潮的推手之一。

Karl Lagerfeld因病逝世，多位曾與他合作的影星都有在網上發文悼念。（IG圖片）

每年的Chanel時裝騷成為培育星二代的搖籃，老佛爺大膽起用新鮮的年輕面孔，受他青睞的女星，事業無不一飛衝天，更站上時尚界巔峰。細數如今當紅的星二代，走紅離不開老佛爺的支持，包括尊尼特普（Johnny Depp）女兒Lily-Rose Depp、傳奇超模仙蒂歌羅馥（Cindy Crawford）愛女Kaia Gerber、木村拓哉女兒木村光希、歐陽娜娜等。

老佛爺曾與多位超模合作，亦捧紅多位繆斯女神，在時尚界舉足輕重。（視覺中國）

Lily-Rose Depp

作為荷里活著名影星尊尼特普（Johnny Depp）與法國女星Vanessa Paradis的女兒，Lily-Rose Depp完美繼承父母的優良基因。Lily在16歲時就獲老佛爺欽點，接下品牌墨鏡代言，其後更成為Chanel史上最年輕的香水代言人。她的媽媽Vanessa當年就是老佛爺的繆斯女神，所以Lily近年一直是品牌的代言人，備受老佛爺力捧，品牌香水、彩妝廣告都有她的身影，更多次獲邀出席時裝騷，可見老佛爺對她寵愛有加。

Lily-Rose Depp年紀輕輕就成為Chanel香水代言人。（網上圖片）

+ 8 + 7 + 6

Kaia Gerber

傳奇超模辛蒂克勞馥（Cindy Crawford）的女兒Kaia Gerber，剛出道就為Chanel行騷，這位長腿女模擁有優秀的先天條件，身形與媽媽一樣高挑，一雙長腿非常煞食。在台上表現更毫不怯場，甚有台型。老佛爺除了親自掌鏡為她拍攝一組廣告照之外，去年更與她推出聯名系列Karl X Kaia。老佛爺逝世的消息傳出後，Kaia在IG Post了兩人的合照，寫下對老佛爺的感激，榮幸獲對方教導，並表示世界因為他的設計而變得美麗。

Kaia Gerber也有在IG Post相表達對老佛爺的感激。（IG圖片）

+ 7 + 6 + 5

木村光希

被譽為「最強星二代」的木村光希，去年5月出道後迅速走紅，登上各大雜誌封面，出道後第一場出席的時裝騷，就是Chanel的大騷，她更與媽媽工藤靜香一起出席。之後她又擔任品牌彩妝大使，多次出席Chanel的活動，對於老佛爺病逝，她在IG發文悼念：「衷心希望Karl能夠安息。」

木村光希去年出道後迅速走紅，被譽為最強星二代。（IG圖片）

+ 4 + 3 + 2

歐陽娜娜

年紀輕輕的歐陽娜娜，一直是時尚圈的寵兒。在15歲時就獲邀到巴黎時裝周欣賞Chanel的大騷，她更在現場與老佛爺玩自拍。近年歐陽娜娜頻頻以品牌服裝出席活動，還多次拍攝Chanel的廣告片。一向代表着高貴優雅的Chanel，被歐陽娜娜完美展示出青春活力的一面。

歐陽娜娜形象青春，備受老佛爺寵愛。（IG圖片）