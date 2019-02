【Chanel老佛爺逝世】宋慧喬憶7年前合作　王嘉爾：謝謝你來看我

知名法國時尚設計師,人稱「CHANEL老佛爺」的Karl Lagerfeld昨天(19日)因病逝世,終年85歲。老佛爺的一生對時裝界影響甚深,他的離開可說是驚動全世界。不少韓星包括宋慧喬、GOT7 Jackson王嘉爾、Jessica和模特兒韓惠珍等,都有上傳照片,悼念這位德高望重的大人物。

其中宋慧喬就在個人Instagram,上傳2012年時她由Karl Lagerfeld指導拍攝的作品,並且寫上「Rest in peace #karllagerfeld」,悼念老佛爺。7年前宋慧喬與Karl Lagerfeld合作拍攝品牌寫真照,照片可見老佛爺親切的手執宋慧喬的手,仔細地教導她擺甫士。除此之外,模特兒韓惠珍也有上傳老佛爺的照片,並寫著至今也無法忘記,2006年時首次登上Karl Lagerfeld巴黎時裝展的回憶,講述因為能夠與大人物合作而覺得非常幸福。

宋慧喬上傳與Karl Lagerfeld的照片,回歸7年前合作的回憶。(網上圖片)

而Jackson王嘉爾亦有上傳與Karl Lagerfeld的黑白照片,寫上「RIP the legend to us @karllagerfeld」。早在上年4月,Jackson為品牌拍攝代言照片時,老佛爺曾與他見過面。當時Jackson亦有上傳照片,感謝老佛爺親自進行會面,沒想到便是兩人最後一次合照。而Jessica和模特兒樸惠等人,都有在各自IG上悼念Karl Lagerfeld,感謝她對時裝界的貢獻。

模特兒韓惠珍用長篇的文字,表達對老佛爺的尊敬。(網上截圖)

更多Karl Lagerfeld與韓星合照:

+ 7 + 6 + 5

【周五心意運動】您捐一封$50利是,已可為基層送上溫飽,01心意呼籲您支持【食德好】,每$50可為12個家庭提供一餐回收蔬果及食物:https://heart.hk01.com/zh/project/10003