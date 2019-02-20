【Chanel老佛爺逝世】宋慧喬憶7年前合作　王嘉爾：謝謝你來看我

知名法國時尚設計師，人稱「CHANEL老佛爺」的Karl Lagerfeld昨天（19日）因病逝世，終年85歲。老佛爺的一生對時裝界影響甚深，他的離開可說是驚動全世界。不少韓星包括宋慧喬、GOT7 Jackson王嘉爾、Jessica和模特兒韓惠珍等，都有上傳照片，悼念這位德高望重的大人物。

其中宋慧喬就在個人Instagram，上傳2012年時她由Karl Lagerfeld指導拍攝的作品，並且寫上「Rest in peace #karllagerfeld」，悼念老佛爺。7年前宋慧喬與Karl Lagerfeld合作拍攝品牌寫真照，照片可見老佛爺親切的手執宋慧喬的手，仔細地教導她擺甫士。除此之外，模特兒韓惠珍也有上傳老佛爺的照片，並寫著至今也無法忘記，2006年時首次登上Karl Lagerfeld巴黎時裝展的回憶，講述因為能夠與大人物合作而覺得非常幸福。

宋慧喬上傳與Karl Lagerfeld的照片，回歸7年前合作的回憶。（網上圖片）

而Jackson王嘉爾亦有上傳與Karl Lagerfeld的黑白照片，寫上「RIP the legend to us @karllagerfeld」。早在上年4月，Jackson為品牌拍攝代言照片時，老佛爺曾與他見過面。當時Jackson亦有上傳照片，感謝老佛爺親自進行會面，沒想到便是兩人最後一次合照。而Jessica和模特兒樸惠等人，都有在各自IG上悼念Karl Lagerfeld，感謝她對時裝界的貢獻。

模特兒韓惠珍用長篇的文字，表達對老佛爺的尊敬。（網上截圖）

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