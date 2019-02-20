【Chanel老佛爺逝世】親力親為落場影相　曾為GD張曼玉等紅星掌鏡

CHANEL創意總監Karl Lagerfeld於2月19日在法國巴黎病逝，享年85歲。Karl在時尚圈活躍60餘年，1982年開始為CHANEL效力，至今已經踏入第37年，同時也是Fendi的設計師，1984年，Karl推出個人同名品牌「KARL LAGERFELD」。一副黑色墨鏡，一頭白色長辮，是Karl的既定形象，在他手中誕生了一個又一個的時尚神話。

上個月，CHANEL發布2019春夏高定系列，謝幕時由陪伴Karl逾30年的助手，CHANEL時尚工作室總監Virginie Viard代為亮相，這是Karl自擔任創意總監以來首次缺席大騷。據美國雜誌《Women's Wear Daily》報道，Karl在生命的最後幾日中，仍為將於周四（21日）在米蘭時裝周上發布秋冬成衣系列的Fendi團隊傳達指示，工作到最後一刻，令人肅然起敬。Karl逝世的消息震驚時尚界同娛樂界，各大報章、雜誌、品牌，以及超模、明星等紛紛發文悼念，在網絡洗版。而CHANEL新一任創意總監也將由Virginie Viard擔任。

Karl早前因身體不適，由Virginie Viard在1月的CHANEL 2019春夏高定系列代為謝幕。（GettyImages）

作為一代傳奇人物，Karl的才華不止於時裝，他還精通英、法、意、德四國語言，出書、出報紙等。1987年，Karl開始接觸攝影，所有CHANEL與自己品牌的廣告都由他親自操刀，還幫Fendi、Dior Homme等品牌拍攝形象廣告、雜誌攝影等。曾經多次舉辦個人攝影展，以時尚、建築、人物、風景為主題，多角度呈現Karl的風格。

Karl為Margot Robbie拍攝2018 CHANEL冬季 Coco Neige 滑雪服系列。（GettyImages）

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2013年，Karl還為范冰冰掌鏡，拍攝中國版《ELLE》的9月刊封面；2016年，為G-Dragon拍攝韓國版《Vogue》的8月刊封面；2018年美國版《ELLE》的7月刊封面，也是由Karl為Nicki Minaj拍攝封面同內頁，當中Karl本人也有出鏡。

Karl 2013年為范冰冰掌鏡，拍攝中國版《ELLE》雜誌封面。（網絡圖片）

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此外，2013年，Karl在上海同北京舉辦了《The Little Black Jacket》攝影展覽，向CHANEL的經典黑色斜紋軟呢外套致敬。該展覽在東京、紐約、香港、台北、倫敦、巴黎等世界多地舉辦，項目製作歷時1年，由Karl親自掌鏡，前法國版《Vogue》主編Carine Roitfeld負責造型，在全球多個城市拍攝了100多位名人的影像，包括張曼玉、Tilda Swinton、湯唯、Sarah Jessica Parker、李宇春、周迅、設計師Alexander Wang等等。

Karl為張曼玉拍攝的照片，在《The Little Black Jacket》展覽中展出。（網絡圖片）

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雖然Karl永遠地離開了大家，不過他的經典將永遠存留於世上，如同周迅悼念他的一席說話：「時光有限，唯美永恆。」

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