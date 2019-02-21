【最強閨蜜】蔡思貝獲楊秀惠贈送CHANEL手袋：我可以用一世！

最近一眾TVB女星真的「寵閨蜜」寵出一個新境界，繼早前蔡思貝和朱千雪情人節送花畀單身姊妹湯洛雯之後，原來楊秀惠在思貝生日當日送了一個CHANEL包包畀佢，這個秒殺男朋友的舉動，真係太令人羨慕！

思貝於情人節親自送花給閨蜜湯洛雯。（IG圖片）

思貝和秀惠結緣於劇集《大帥哥》，在劇中二人分別飾演的沅婉和艾妞算是情敵，但在現實中，二人卻是感情要好的閨蜜。日前在IG上載一條拆禮物短片，片中她一邊拆禮物，一邊笑得甜滋滋地說：「我都話我成日畀人包㗎啦，咪就係楊秀惠呢啲富婆包起我囉。」打開包裝，原來是一個CHANEL經典款手袋，思貝攬住個袋撒嬌說：「我可以用一世，就好似我哋嘅友誼咁，可以一世！哈哈」

秀惠在自己的IG上載與思貝的合照時，特地遮住了她所送的CHANEL手袋，表現低調。（IG圖片）

這是CHANEL BOY系列菱格紋荔枝皮經典款手袋，價值約二萬，楊秀惠認真大手筆！她早前被拍到獨自到名店買袋，當大家以為她買袋獎勵自己之時，原來她是買來送給閨蜜，思貝在IG留言說：「有你在我生命裏做我的朋友已經是一個最大的獎勵」。真心想問一句，Vivien，還欠閨蜜嗎？

CHANEL A80287 WOC經典BOY系列菱格紋荔枝皮金鍊黑色手袋，價值約二萬。（網上圖片）

請問還缺閨蜜嗎？（IG圖片）

+ 5 + 4 + 3

閨蜜的那種寵愛，有時比男朋友來得更浪漫更溫馨。當你陷入戀愛，在你身邊聽著你發花痴的，是她；當你失戀，在你身邊聽你一把鼻涕一把眼淚哭訴的，是她；當男朋友走了一個又一個，但留在你身邊的，永遠是她！她還了解你所有的喜好，喜歡哪隻牌子的香水，哪隻唇膏顏色最適合你，生日禮物，永遠送得比男朋友精準100倍。

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