【喜劇之王】「你唔係外賣仔」　 袁富華：唔會因為咁多咗嘢做

《第二十八屆香港舞台劇獎》頒獎典禮將於4月10日假香港大會堂隆重舉行。大會今日（21/2）在香港演藝學院舉行記者會，獲邀出席演藝嘉賓有李蕙敏、袁富華（Ben)、胡琳、蔡瀚億現身站台支持，並公佈本屆各獎項的提名名單。

袁富華今日出席《第28屆香港舞台劇獎》活動。（葉志明攝）

舞台劇界資深演員兼導演的袁富華（Ben)，去年憑香港電影《翠絲》先拔頭籌，勇奪金馬獎最佳男配角。被問到有沒有信心再下一城在《 第38屆香港電影金像獎》奪取獎項？Ben接受《香港01》訪問時說：「自己會用平常心，其實有好多對手都值得去攞呢個獎，因為每人都好努力，本身我自己好少諗到結果，如果你記住個『果』，你會唔好開心，你要諗個『因』先囉，點解你會鍾意做演員，金馬獎嗰日講嘅一番真嘅說話，喺我做戲咁多年，令我領悟出行落去嘅動力，就係要Keep住有嗰團火嘅道理，就係你想同觀眾分享嘅故事，將演員嘅角色演好佢，呢個就係叫『因』。」

袁富華獲提名《第38屆香港電影金像獎》最佳男配角。（葉志明攝）

在20年前周星馳電影《喜劇之王》說過一句對白「你唔係外賣仔」，至今仍是個經典，但對Ben哥來說這一句對白，並沒有為他帶來更好的機遇：「都成20年前，其實當年唔會因為呢句對白，我嘅工作機會會多咗，其實我做完《喜劇之王》都唔係即刻入娛樂圈，我都係喺舞台劇，係咪多咗工作又唔係，嗰陣時都好難出去拍電影，因為好多劇要演，所以好多時都會撞期，但有嘢樣好嘅，好感恩到今時今日呢個說話成為經典。」