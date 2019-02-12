【金像獎2019】男配角成舞台劇戰場　袁富華潘燦良兩代演員較量

第38屆香港電影金像獎今日公布提名名單，男配角方面，激況都相當激烈，包括《逆流大叔》黃德斌、潘燦良、《淪落人》李璨琛、《無雙》廖啟智、《翠絲》袁富華，雖然袁富華在上年的金馬獎已贏得最佳男配角被睇高一線，不過其餘四位對手都非「善男」，當中更隱藏一場舞台劇演員之戰。

袁富華在《翠絲》中飾演的打令哥，技驚四座。（劇照）

袁富華在《翠絲》中飾演一位有女性傾向的老年男，雖然一直沒有做手術，但他的堅持觸動到姜皓文，並下決心去做變性手術。袁富華的女性姿態及搔首弄姿的舉止，獲不少觀眾大讚。一直醉心舞台劇演出的袁富華，但投身電影界亦有23年，最為人記得是《喜劇之王》的黑社會大佬角色。正在外地放假的袁富華，得知提名都相當高興︰「多謝金像獎的選民，2018年對我來說是好夢幻，能夠演到打令哥這個角色。說我長氣都講，多謝天下一的老闆古天樂、導演李駿碩，以及《翠絲》的台前幕後，他們創造了一個良好環境，令我創作了打令哥這個角色。」

【翠絲‧專訪】袁富華從影廿年自稱「發霉騎呢啡」：演閒角都開心

潘燦良在《逆流大叔》的演出非常搶鏡爆笑，絕對是最佳男配角人選。（劇照）

至於有舞台劇王子之稱的潘燦良，亦憑《逆流大叔》入圍，不少人以為他是首度入圍，其實早在廿年前，1998年謝君豪主演的《南海十三郎》中，燦Sir已經憑飾演唐滌生一角，獲提名金馬獎及金像獎最佳男配角，可惜在遇上《宋家皇朝》的姜文，今次再戰，又會否成功挑戰到呢？

+ 3 + 2

【逆流大叔】潘燦良難忘余香凝沖涼一幕 「劇本已有陣番梘香氣」

其餘3位入圍者，有兩度獲金像最佳男配角的廖啟智，憑《無雙》入圍，而黃德斌亦憑《逆流大叔》登場。至於早在1998年，憑《香港製造》贏得金像獎最佳新演員獎的李璨琛，事隔廿年以《淪落人》轉戰男配角，其自然的演技大獲讚賞。

【周五心意運動】您捐一封$50利是，已可為基層送上溫飽，01心意呼籲您支持【香港婦女中心協會】，每$50可為1個基層家庭送上暖湯：https://heart.hk01.com/zh/project/10064