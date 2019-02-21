拍片為中學欺凌事件道歉　「火雞姐」丁可欣：不怕影響前途而逃避

由彭浩翔導演執導的賀歲片《恭喜八婆》票房大破1300萬，一眾戲中演員今晚（21日）出席慶功宴。「火雞姐」丁可欣（Yanki）第二次拍電影就獲得好成績，她形容能參與這部戲是非常難得的機會，亦替票房大獲佳績感到高興。

Yanki笑言拍電影與演舞台劇的最大分別是可以有NG，心理壓力都沒有這麼大。（葉志明攝）

在戲中需要飾演一個「八婆」，對於只是第二次拍電影的Yanki而言會否擔心「八婆」形象太深入民心？她笑言：「我諗本身都幾難搣走嘅，一來都係因為『火雞姐』嘅緣故喇，但總會有人睇得出Yanki嗰一面，有丁可欣嘅元素嘅！」她指自己陸續會透過舞台劇及其他戲劇演出展現自己的新一面，不怕被大家定型！

她坦言今次事件中狠狠替自己上了一課，定會好好反省自己曾犯的錯。（葉志明攝）

早前Yanki被爆在中學時期曾欺凌同學及盜竊等不當行為，而事後她亦拍片放上社交網站正式道歉，她解釋拍片道歉是經深思熟慮後覺得能承擔過錯的最佳方法：「我冇諗過話會影響前途所以就逃避喇，我覺得做人應該要面對嘅時候就要去做。」（被欺凌的同學有否聯絡你？）「的確因為我個影片而有同返我嘅同學或者朋友接觸返。」被問到當年盜竊所涉及的金額有多少，Yanki坦言已經忘記了：「因為真係已經比較耐之前嘅事，都成10年前，而學校當時又處理咗，所以我都冇一路記喺心。」

她表示會樂觀面對之後的一切，更透露即將推出一首跳舞歌。（葉志明攝）