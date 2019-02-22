【東張西望】利穎怡貼身衫搭港鐵　好友林泳淘直接「人身攻擊」

林泳淘和利穎怡都是《東張西望》的靚女主持，兩位身材都相當有睇頭。（IG圖片）

TVB節目《東張西望》一向靚女主持多多，早前有消息指節目將會每個星期一連播足七晚，昨晚（21日）台前幕後的工作人員齊齊出席春茗聯歡晚宴，身為外景主持之一的林泳淘（Wingto）在IG上載多張合照，宣布這個好消息。之後搭港鐵時更玩自拍，Wingto嘟嘴扮可愛，並留言「我最❤的大波主持忠忠。」她口中的「忠忠」正是身旁的利穎怡（Joan），着上貼身衫的Joan盡顯豐滿上圍，網民紛紛留言大讚，更表示她們「各有千秋」！而Joan也有在IG Post相寫道：「最♥️串我的大波主持淘淘。」，其實兩位都是有料之人，在節目中經常以小背心上陣，成為網民關注焦點！

Joan都唔輸蝕！（IG圖片）

說到兩位《東張西望》的主持利穎怡（Joan）以林泳淘（Wingto），鏡頭前關係是同事、同公司的新小花，貌似同是競爭對手，但鏡頭後兩人亦是圈中出名的好感情好姊妹。前者利穎怡因在節目《東張西望》中不時以小背心出鏡被網民「瘋狂Cap圖」以有名；後者林泳淘同樣亦以在《3日2夜》中泳衣示人騷好身材而被受到網民關注。雖說好身材就是本錢，但最令人佩服的卻是她們的工作熱誠。



女神林泳淘小背心出外景 牽動網民心：都唔喺好性感



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Wingto曾拍攝節目《3日2夜》，憑Fit爆身形引起熱議。（網上圖片）

最令人記得的，莫說是《東張西望》主持利穎怡直擊油麻地婦人餵坑渠老鼠，事後接受《香港01》訪問時亦直認為了這段新聞跟進了差不多一個星期，節目播出後更獲不少網民讚她專業。同樣地，林泳淘亦深受網民喜歡的小花之一，原因在於，她竟然已有一位拍拖12年的圈外男友，長情的程度令不少網民稱讚她為「完美女友」的代表。所以，女神受歡迎，其實原因也不完全是身材樣貌！



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