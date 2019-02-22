出道17年首推個人專輯　徐天佑：我會送隻畀又南！

徐天佑、梁詠琪、陳靜（Dada）、謝賢及陳奐仁（Hanjin）等一眾賀歲片《恭喜八婆》戲中演員昨晚（21日）出席慶功宴，在戲中飾演「八婆」之一的天佑表示開拍前已經很喜歡劇本，看到電影票房取得1300萬的佳績感到相當高興。

《恭喜八婆》戲中演員出席慶功宴。（葉志明攝）

彭浩翔導演於接受訪問時，大讚天佑與Hanjin所飾演的Hehe情侶令他最有驚喜，天佑笑言其實這個角色對他來說相當大挑戰：「我開拍前先知會同Hanjin做戀人，自己都從來未試過喺大銀幕做呢種角色！不過我同Hanjin可能一齊玩音樂，話題又好接近，所以第一日夾已經夾到。」天佑表示身邊有頗多同性戀朋友，所以對同性戀亦較為了解。

《恭喜八婆》劇本被荷里活監製相中翻拍，天佑笑稱希望屆時能在荷里活版本出一出鏡。（葉志明攝）

天佑除了積極參與戲劇演出，近日更推出了出道17年以來首張個人創作專輯《Thank You》，天佑坦言與組合Shine時期的心態亦有所不同：「全隻碟都係自己嘅心聲，所講嘅嘢都好個人，係作為徐天佑諗緊同想講嘅嘢，好似一本書咁！」（又南有冇畀咩意見？）「唔知佢有冇聽喎，我呢排都冇見佢！不過我會送隻碟畀佢，好似一張Thank You Card咁多謝身邊唔同嘅人。」他坦言現時做實體唱片的確不容易，得到歌迷的熱烈支持令他很感動。

天佑的新專輯內6首歌曲中有5首都是自己作曲，他希望透過歌曲將自己的心聲傳達出來。（葉志明攝）

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