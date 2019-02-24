【奧斯卡2019】解構最佳電影投票玩法　《黑豹》想贏要靠呢一著

本屆奧斯卡頒獎禮將於香港時間明日（25日）早上舉行，今年「最佳電影」一獎戰況激烈，《黑豹》（Black Panther）成為首部入圍這項大獎的超級英雄電影，全球觀眾都在關注它能否打開影史新一頁。 面對大熱《羅馬》以及好評如潮的《綠薄旅友》（Green Book）夾擊下，《黑豹》仍有其殺出圍之優勢，以下兩點正是箇中關鍵。

《羅馬》製作精良，一直被視為最佳電影大熱。

投票制度對次名更有利？

最佳電影是奧斯卡唯一一個所有評審會員都可以投票的獎項，而選出得獎作品的準則亦較為特別。現時奧斯卡大會約有7900名會員，每人可以從今年8套入圍作品中，選出最喜愛的5套，排名分先後，在第一輪點票中，若有過半會員投選同一套作品為第1名的話，該作品便會成為本年度的最佳電影。

《綠簿旅友》以評審最愛的種族共融作主題，得獎呼聲拍得住《羅馬》。

但由於入圍作品眾多，通常沒有作品能夠獲過半數人選為第1名，所以需要進入第二輪點票。第二輪點票先會將第一輪點票中，獲得最少會員選為第1名的電影排除，接下來就以過「過半數人選為第2名」作標準，來選擇出最佳電影，而之前被排除的電影的票源入面，被投選為第2名的意願會加入第二輪的候選電影票數上，所以票數只會有增無減。假若第二輪點票仍未有電影獲過半數支持，大會以同一標準再進行下一輪點票，直至有作品在較高名次上獲得過半數支持為止。

《黑豹》能否贏得最佳電影，且看投票機制能否助其一把。

這種名為「偏好投票制」（Preferential Voting）的投票機制，能夠選出普遍較多人喜歡的電影，《黑豹》未必是最多評審選擇的第一名作品，但有可能最多人選它為第二名或第三名，正所謂「鷸蚌相爭,漁人得利」，《羅馬》與《綠薄旅友》在首輪投票未能分勝負，對《黑豹》來說頗為有利。

重溫《黑豹》精彩場面

+ 12 + 11 + 10

「奧斯卡指標」邊個最準？

奧斯卡是每年頒獎季的壓軸成績表，此前舉行的好幾個電影頒獎禮，都被視為奧斯卡指標，其中一個正是美國演員工會獎（Screen Actors Guild Awards，下稱SAG）。據統計，過去23屆SAG「最佳整體演出」獎項，只有兩屆的入圍作品未能贏得奧斯卡最佳電影，而今屆「最佳整體演出」得主有少少爆冷為《黑豹》，對於奧斯卡選情或多或少有影響。

《星光夢裡人》當年大熱倒灶。

另一指標是美國製片人協會獎（Producers Guild of America Awards，下稱PGA）的最佳影片獎，過往29屆的得獎作品中，有20部順利奪得奧斯卡最佳電影，但2016及2017年的PGA最佳影片《星聲夢裡人》（La La Land）與《孤注一擲》（The Big Shot），最終未能拿下奧斯卡最佳電影，且看《黑豹》能否擊敗今年的PGA得主《綠薄旅友》。