【奧斯卡2019】《黑豹》囊括7項提名　其中呢個獎已袋穩半個

《黑豹》榮獲91屆奧斯卡7項提名。（劇照）

《黑豹》入圍了「最佳影片」、「最佳配樂」、「最佳原創歌曲（《All the Stars》）」、「最佳服裝設計」、「最佳美術設計」、「最佳音效剪輯」、「最佳混音」等多個獎項，而《黑豹》在服裝設計方面的確出色！

《黑豹》中有5大部落，從服飾去看的話，好輕易就能分別出來。（劇照）

雖則瓦干達是個空構的國度，但在《黑豹》中，因為它分成多個部落，每個部落都有其特色，設計師Ruth Carter為此設計的多套服飾，代表了非洲的多元文化，當中更有參考非洲傳統服飾。五個部落中，河流、商人、採礦、邊境和山脈等元素隨處可見，Ruth Carter曾說：「我用圖阿雷格族來展現商人部落，戴上頭巾和在身上佩戴徽章，而河流部落則用上天然的大地色、綠葉元素和綠色色調，服裝不比黑豹本人弱。」

除了戰衣外，黑豹平日穿的國王裝十分能顯出他高貴的地位。（劇照）

而黑豹除了一身黑色戰衣外，最矚目就是他身上的三角形圖案，因為在非洲藝術中都暗暗蘊藏幾何圖案，雖然不知箇中含義，但Ruth Carter深信這有代表平等的意思，其後再在黑豹的戰衣上印上瓦干達的語言，完完全全地流露出部落的形象以及他在王國中高貴的形象。

皇室人士以及侍衛的服裝，同樣輕易能分出地位之別。（劇照）

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服飾細分階級地位

《黑豹》以「黑人」為題，戲中的女性也有階級之分，Ruth Carter透露黑豹的媽媽、妹妹、情人和侍衛長的關係層次都表現在了戲服中，惟現實中沒有可借鑒的設計，覺得她們的服飾要表達出皇室的氣慨、被尊重和眼前一亮的感覺，特別是護衛隊紅色戰服是專人製作而成。

釜山賭場一幕顯出Ruth Carter的細心，就連禮服也有國王、河流部落代表以及侍衛長的分別。（劇照）

皇室便服都具氣派

而在韓國釜山賭場一幕，黑豹、情人Nakia和侍衛長Okoye雖褪去一身戰衣，各自穿上黑、綠和紅色的戲服，Ruth Carter表示這正是象徵着黑人民族主義，而且由此便能得知這是根據本來的戰衣演變而成，黑豹的西裝特別之處在於是以帶有光澤的布料製成，Ruth Carter指一看到就知道這正是為黑豹而設。而Nakia代表河流部落，穿上綠色禮服是再自然不過。最後Okoye本來的戰衣就是火紅色，不過當時做了很多研發，就製成她這條深紅色的裙，可同時兼顧賭場的打鬥戲份。

另外，在表達出瓦干達流亡者的Killmonger不同之處時，Ruth Carter就以較為美國化的服飾牛仔布料來代表。（劇照）

至於其他對手，分別有《細說當年話西部》（The Ballad of Buster Scruggs）、《魔法保姆》（Mary Poppins Returns）、《爭寵》（The Favourite）以及《蘇格蘭女王：爭名奪后》（Mary Queen of Scots），當中就以《黑豹》能將非洲與流行文化融合最為有趣，無疑被睇高一線。

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