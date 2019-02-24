【福爾摩師奶】First Lady變師奶？　一個原因令監製方駿釗改劇名

懸疑推理劇一向都受劇迷歡迎，《荷里活有個大老千》播完之後，將會由陳松伶、陳煒及黃智賢主演的《福爾摩師奶》接棒於周一（25/2）晚上9點半播出。此劇以英國妓女連環殺手「開膛手傑克」（Jack the Ripper）為藍本，背景設定在香港開埠初期，而松松過所飾演的華人爵士夫人祖迪費查，原本是一名不食人間煙火、極離地的貴婦，因洋人丈夫失勢兼失蹤，落難到品流複雜的油麻地，更被捲入兇殺案淪為疑兇。

【福爾摩師奶】百分百TVB劇回歸 監製方駿釗或成最大賣點！

繼兩年前的《全職沒女》後，陳松伶再為無綫拍劇，相信能吸引不少劇迷追看。（資料圖片）

不過，去年年頭劇組舉行拜神儀式時，劇名都是用《危城First Lady》，但正式播放時卻改作《福爾摩師奶》。最近有傳聞指，更改劇名的原因，是為了遷就內地市場而改為全中文，如果劇名包含中文及英文，可能會令內地劇迷覺得「唔知套劇講乜」。素來無綫劇集，甚少又中又英，近年就有《心理追兇MIND HUNTER》，而其實《危城FIRST LADY》這個劇名都幾切合香港觀眾口味，因為有很多香港人平日講說話都是中英夾雜。

雖然松松有47歲，但仍然Keep得非常好，早前接受訪問時，她透露會多食靈芝及維他命C以保持最佳狀態。（劇照）

監製方駿釗：《福》劇唔係跟內地合拍！

記者致電劇集監製方俊釗問及改名的原因，接受訪問時，監製直言《福爾摩師奶》不是跟內地合拍的劇集，絕對是百分百TVB劇，所以並不是江湖傳聞所說的遷就內地市場而改名。至於劇名改為《福爾摩師奶》的原因，就是因為想為劇集增強戲劇感：「因為套劇同查案有關，亦有啲師奶嘅元素，想有喜劇感，所以改咗會令大家更加知道套劇講咩。」另外，今次有陳松伶再幫無綫拍劇，更有剛奪得最受歡迎女角色的陳煒及上位中的江嘉敏坐鎮，相信必定吸引不少觀眾收看。