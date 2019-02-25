「兩萬年一遇美少女」AKB48小栗有以出招冧仔　山田孝之：好震撼

近年日本出現不少「N年一遇美少女」，最為人熟悉的必定是「千年一遇美少女」橋本橫奈，之後還出現「兩千年一遇」滝口光、「四千年一遇」乃木坂46的齋藤飛鳥、「萬年一遇」NMB48的太田夢莉，以及「兩萬年一遇」AKB48的小栗有以。其中，小栗有以可算是演藝界潛力股，不但是AKB48力捧成員，不斷在AKB48的單曲擔大旗，又獲邀擔任時尚雜誌模特兒外，派粉絲福利都有一手，連實力派男演員山田孝之都被小栗有以迷倒！

橋本環奈被封為「千年一遇美少女」，現時是日本灸手可熱女星。（網上圖片）

AKB48成員小栗有以則被日本傳媒指是「兩萬年一遇美少女」。（網上圖片）

究竟「N年一遇美少女」有咩人？

小栗扮嬲再扮萌 山田孝之大讚震撼

山田孝之最近擔任綜藝節目《AKBINGO!》嘉賓，挑選說話最令人心動的AKB48成員，小栗有以用情景劇形式參賽。小栗有以扮演女學生，與鄰座同學一起閱讀課本，期間小栗有以突然在課本上寫上「喜歡」二字表白，佯裝生氣表示：「但你都沒有發現（我喜歡你）！」，最後更鼓起腮「賣萌」，引起全場AKB48成員尖叫。

山田孝之不只戴起眼鏡欣賞小栗有以表演，還大讚小栗有以的說話「主觀破壞力很強」（意思是指：將自己代入角色世界之中，震撼力很大），而評判之一光文社FLASH Special青木宏行總編輯更差點在評分時間前搶閘打分，可見山田孝之等人已成功被小栗有以吸引。雖然小栗有以最終未能在該環節勝出，不過她的表現和山田孝之的評價已成功令粉絲留下深刻印象。

小栗有以參加《AKBingo!》心動話語大師賽，用行動示範如何冧男同學。（影片截圖）

小栗有以究竟寫咗乜嘢？原來係「喜歡」！（影片截圖）

咁樣鼓埋腮仲唔迷死男士們咩！（影片截圖）

小栗有以咁識冧男士，難怪青木宏行（左）同山田孝之笑到見牙唔見眼。（影片截圖）

獲得山田孝之大讚，小栗有以都相當驚喜。（影片截圖）

逐格睇小栗有以點樣冧爆山田孝之！

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千禧後小栗有以 入團5年人氣急升

2001年出生的小栗有以是日本女團AKB48成員之一，2014年以AKB48新成立的Team 8東京都代表身份出道，2016年獲日本傳媒封為「兩萬年一遇美少女」，2017年AKB48前成員渡邊麻友畢業時，指定小栗有以是「正統偶像」身分繼承者，2018年4月推出的AKB48單曲《Teacher Teacher》中，小栗有以更首次站在中心位置（Center），證明小栗有以越受重視，現時還擔任日本時尚雜誌《LOVE berry》專屬模特兒與《LARME》常規模特兒。

各位男士覺得小栗有以迷人嗎？（網上圖片）

一齊睇下小栗有以平日嘅靚相啦！