K-pop新女團竟然無韓國人　乃木坂46舊成員加入組合再出道

韓國偶像組合的精粹不只是通曉勁歌熱舞，最重要必然是要有韓國成員。不過，即將於2月23日出道的Z-GIRLS集合台灣、日本、菲律賓、印尼、越南、印度和泰國成員，卻唯獨沒有韓國人，難怪韓國網民也不禁疑問：既然沒有韓國人，那還算得上是K-pop嗎？

Z-GIRLS成員來自七個國家，唯獨沒有韓國成員。（網上圖片）

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Z-GIRLS所屬公司為Z-POP DREAM，組合成員包括台灣的Joanne、日本的川村真洋Mahiro、菲律賓的Carlyn、泰國Bell、印度的Priyanka、印尼的Vanya和越南的Queen。七位成員中，較為人熟悉的是日本的川村真洋，因為她2011年以日本女團乃木坂46成員身份出道，2018年3月31日退出組合後轉戰韓國，不過川村真洋未有參與Z-GIRLS的團體綜藝。此外，Z-POP DREAM同時推出男子組合Z-BOYZ，與Z-GIRLS一樣沒有包含韓國成員。

日本成員川村真洋曾是乃木坂46成員，去年三月退出組合後到韓國追夢。（網上圖片）

Joanne來自台灣，會否如周子瑜、賴冠霖等人一樣大紅大紫？（影片截圖）

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相信各位讀者也好奇，為何​要創造沒有韓國人的K-pop組合呢？而這間Z-POP DREAM又是甚麼來頭？根據Z-POP DREAM官網描述：「Z-POP團隊正嘗試複製K-POP的成功，集合K-pop專業人士和眾多粉絲，創造來自不同國家的全球音樂明星。」Z-POP DREAM聲稱其團隊成員曾推出PSY、少女時代、BTS防彈少年團、EXO、Wanna One等組合，而創辦人Jun Kang更曾是韓國三大娛樂公司之一SM娛樂的資深管理層，貌似來頭不小。

同屬Z-POP DREAM的Z-BOYZ也沒有韓國成員。（網上圖片）

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不過，推出偶像組合似乎不是Z-POP DREAM的最終目的，Z-POP DREAM網站又提到：「Z-POP Dream 將以太坊區塊鏈平台為基礎，發行 ZPOP 代幣，全球數百萬 K-POP 粉絲將使用這款代幣，支持公司發展。」Z-POP DREAM希望透過打造網絡貨幣化平台，全球音樂市場佔據一大席位，並推動代幣經濟的發展，但Z-GIRLS和Z-BOYZ的人氣能否令公司達成這個目標，似乎仍有待觀察。

Z-POP DREAM創辦人Jun Kang曾是韓國SM娛樂的資深管理層。（影片截圖）

Z-GIRLS和Z-BOYZ將在「Z-Pop Dream Live」正式出道，屆時Rain、Apink、請夏、MONSTA X等人也會參與演出。（網上圖片）

Z-GIRLS和Z-BOYZ不只是非一般的K-pop組合，連出道方式也與眾不同，因為他們將於23日假蠶室室內體育館舉行的「Z-Pop Dream Live」正式出道，屆時Rain、Apink、請夏、MONSTA X等人也會參與演出。然而，部分韓國網民對Z-GIRLS和Z-BOYZ不太受落，紛紛表示「韓國人唱韓文歌所以才叫K-pop」、「（韓文）發音不好的話不會關心」、「在韓國活動的話麻煩注意歌詞」，也有網民指出「他們一直強調是Z-pop不是K-pop」，更有人覺得「國籍不重疊，非常神奇」。無論如何，Z-GIRLS和Z-BOYZ出道前已成功引起K-pop迷關注。

韓國網民：因為韓國人唱韓國音樂才叫K-pop啊。（網上截圖）

韓國網民：嘩，國籍都不重疊而且多元化，很新鮮呢！（網上截圖）

韓國網民：發音不行的話關注度似乎會降低。（網上截圖）

韓國網民：這不是K-pop吧？一直宣傳是Z-pop，不過是在韓國活動嗎？很神奇呢（網上截圖）

Z-GIRLS出道之前，不如先逐格睇佢哋嘅MV預告片啦！

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