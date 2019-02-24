【鄭伊健演唱會】場外攻略　T裇加毛巾盛惠$400抵唔抵買？

自2012年的《Light and Shadow鄭伊健演唱會》後，不知不覺原來鄭伊健已有7年沒單獨在紅館開騷。今夜在紅館舉行首場《Along With Ekin Live Concert 2019》，深信不少樂迷早已急不及待要進場支持浩南哥，不過要支持自己偶像，除了買票進場欣賞演出外，其實在場外也有應援紀念品發售，到底哪款產品最值得買？立刻跟大家直擊！

浩南哥嘅周邊商品，當然大排長龍！（葉志明攝）

T-Shirt有套餐

今次演唱會發售的紀念品不算多，主力產品為T-Shirt，一共2個款式，每款也分有黑白色，更設有S，M，L，XL四個碼數，售價為$320。同時亦設有優惠套餐，只需$400便能入手T-Shirt及暗花毛巾一條，毛巾單售售價為$130，身為伊健迷又怎能不入手？

著住嚟睇伊健肯定仲好feel！（葉志明攝）

大背囊只設預訂

不過比起T-Shirt，攤位內有一項產品更為吸引，便是印有「Along With Ekin」的大背囊，不但容量大，設計亦男女皆宜，更附有防水套，適合行山及旅遊一族。原價$1380，演唱會則設有早鳥優惠只售$1180，不過現場只設預訂，未有現貨。