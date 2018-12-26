【我老婆唔夠秤】鄭伊健蔡卓妍見面即互串　阿Sa：佢把口唔收㗎！

鄭伊健近年將事業重心放在演藝方面，少見他公開新的音樂作品，不過他日前公開表示落實於2019月2月24至17日、3月1日在紅館舉行《Along with Ekin Live Concert 2019》演唱會，今次商台更找來Twins的阿Sa（蔡卓妍）跟伊健一起接受主持謝茜嘉的訪問，大談2002年合拍《我老婆唔夠秤》的趣事之餘，再幫演唱會宣傳造勢！

鄭伊健自稱為人內斂，不過遇上阿Sa，都跟着她一起跳跳紥。

謝茜嘉一見到鄭伊健和阿Sa兩人的相處表示感到十分出奇，事關她指從未見過伊健如此跟人鬥嘴，顯得十分雀躍，在《古惑仔》和《黃金兄弟》中，你一定不會見到他這面，兩人你一句我一句，一來一往，簡直是「雞啄唔斷」！事後兩人均稱自己平時不是這樣，很斯文，不過一碰頭就會鬥嘴，阿Sa更投訴初相識時，被他取笑塊面似「打扁咗嘅菠蘿包」，所以要窒他還擊。伊健哈哈大笑說：「你嗰陣時真係好似外賣壓到最底嗰件菠蘿包，依家唔同晒，靚咗好多！」阿Sa強調：「我冇整容㗎！」

10年後拍《我老婆唔夠秤》續集《我老公唔生性》，綵排時兩人已經喊出真眼淚。

導演禁綵排

訪問當中，兩人提起續集《我老公唔生性》綵排的場面，其中一幕是阿Sa病倒了，伊健需要照顧她，是跟《我老婆唔夠秤》有相關。阿Sa指在綵排時，自己在哭，沒想到一轉頭看向他，他的眼淚也不停地流下來，其後導演進來說「好啦！好啦！你哋唔好再綵排喇！唔係一陣正式拍攝冇晒眼淚！」

阿Sa揚言會界爆晒紅館啲櫈！

阿Sa其實係個激進小粉絲

阿Sa自爆當初得知伊健明年二月紅館舉行個唱後，表示非常興奮，更率先為他定下歌單，再私下傳給音樂總監陳光榮，揚言：「嗱！鄭伊健演唱會如果佢唔唱晒呢啲歌，我就會𠝹爆晒紅館啲櫈！」她透露歌單內都是較冷門又少聽過伊健唱現場的歌，她對伊健說：「《友情歲月》呢啲就唔使點唱，因為你一定唱，我揀嗰啲sidetrack例如《內傷》，好想聽你唱live ，至少我去睇嗰場一定要唱！」

原來阿Sa細細個已經成日叫伊健吔茄！

伊健笑指阿Sa粗魯

當訪問去到尾聲，兩人依然停不了鬥嘴，伊健不時提着阿Sa塊面是個被車扁了的菠蘿包，又笑指：「好彩拍照影得我比你瘦」阿Sa即時以4個字反擊他「吔茄啦你！你個頭大呢最弊！」其後現場應該有工作人員提醒，阿Sa笑着反問：「吔茄唔出得街㗎？」伊健即時補刀：「你睇下佢個人幾粗魯！」阿Sa再問：「咁吔Shwe（屎）呢？」伊健再補充：「拍第一集嗰時，佢成日都叫我吔茄！」雖然兩人年齡上相差十多年，但都是因為兩個人夠Friend，才可以你窒我，我窒你又不會動真火，最後希望紅館的櫈不會被阿Sa𠝹爛啦！