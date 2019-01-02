【古惑仔】黎姿重提首集床上「搣焦戲」　鄭伊健︰佢搣得好自然

1996年上映的《古惑仔之人在江湖》由鄭伊健、黎姿、陳小春、謝天華和吳鎮宇等人主演，這套經典之中的經典，特別是陳浩南和細細粒這一對，更是一段無人能取替的愛情故事！去到第三集《隻手遮天》，細細粒的慘死更是香港電影其中一個凄美畫面。 鄭伊健將於2019月2月24至27日及3月1日在紅館舉行5場《Along with Ekin Live Concert 2019》演唱會，早前找來Twins的阿Sa（蔡卓妍）一起接受訪問，講《我老婆唔夠秤》的趣事，今次更找來了細細粒黎姿大談《古惑仔》的經典畫面，再幫演唱會宣傳造勢！

黎姿對《古惑仔》中「跳樓」一幕印象淨刻。

在今次訪問可見，伊健跟黎姿的相處方式，跟阿Sa有極大反差，正如阿Sa在訪問中所說︰「伊健除了我合作，在其他人面對都是十分斯文的！」更何況今次的對象是黎姿！其實二人拍畢《古惑仔》後，已成為知己，多年冇見，兩人均稱大家無變。而講起當時拍攝《古惑仔》時，黎姿即時講起自己印象最深的一幕：「我記得是在屋邨出面的簷篷頂，一路跑，其實很驚！因為導演劉偉強叫我們在簷篷頂跳下來，當時有一層半樓咁高，我有畏高，那一場『我跟導演申請是不是會有替身』（伊健：佢好騰雞），當時導演先搵工作人員試跳，我以為那位就是我的替身，我就『好嘢！好嘢！』誰知工作人員跳完，導演說︰『來了！』我當時在疑惑『甚麼來了？』原來是要我親自跳一次，我覺得自己跳得好核突，但那一下真是我們來的。」

伊健竟指「搣蕉」一幕令他想大鬧導演。（網上圖片）

伊健反稱最深刻的一幕是第一集，浩南受了傷，細細粒在床上幫他搣走傷口上的結焦：「當時劉導話︰『我不理啊！總知你兩個拍，你受了傷，她幫你搣蕉。』我在想應該要怎樣做，其實我不明白要怎樣搣焦啊？」黎姿再補充：「其實要試戲，又會有NG，不段幫啲焦化妝，又要痴膠水扮結焦。」伊健大讚黎姿當時拍得非常自然，畫面上很好看。

伊健形容細細粒就是短裙、被人綁在車上的形象。（網上圖片）

經典電影《古惑仔》撮合了伊健與黎姿的合作，伊健更笑言最難忘是黎姿當年飲歌《白裇衫》，更當場對着剛巧穿上白裇衫的黎姿大唱：「白裇衫，因你變耀眼.......」令黎姿忍不住大笑起來，伊健直言首歌夠經典，至今仍然有不少人記得這首歌！

伊健即場唱了兩句《白恤衫》，更說自己連舞步都記得。（網上圖片）

講回「古惑仔」年代，黎姿表示自己以前還是歌手身份，不過在戲中的造型打扮十分前衛，經常需穿上性感超短裙，她笑說：「我曾經擔心咁點算呀！不過有伊健頂住，有佢就有最佳出品啦。」伊健則覺得兩人的合作很有默契，在拍戲期間大家都有不少經歷，而且又不時相見，十分珍惜這份情誼！