《Running Man》金鍾國突叫宋智孝做老婆　周一情侶後再派閃光彈

韓國長壽綜藝節目《Running Man》一向笑料百出，令觀眾笑不停，而且有多對螢幕情侶為人津津樂道，其中必定要數「周一情侶」Gary和宋智孝。雖然隨着Gary退出節目和結婚生子，「周一情侶」就要畫上句號，不過《Running Man》觀眾發現宋智孝和金鍾國同樣非常匹配，昨日（24日）播出的《Running Man》中，宋智孝和金鍾國更互相稱呼「老公」、「老婆」，令一眾《Running Man》觀眾有「守得雲開見月明」的感覺！

大家仲記得「周一情侶」Gary同智孝嗎？（網上圖片）

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昨日的《Running Man》中，宋智孝挑戰木桶大叔遊戲，若成功只捅一刀就能令木桶大叔公仔彈出，宋智孝即可獲得100萬獎金晉級下一輪比賽。準備開始遊戲前，Haha突然稱呼宋智孝作「阿嫂」，而宋智孝竟然非常受落，稱Haha為「叔仔」，沒料到宋智孝真的成功一刀捅出木桶大叔，結果宋智孝的獎金由原有30萬暴增至130萬成功晉級，在場的Haha和梁世燦均請求宋智孝將餘下的30萬送給他們，而金鍾國更突然稱宋智孝做老婆，令宋智孝笑逐顏開，不單大叫「老公」回敬對方，還將餘下30萬獎金送給金鍾國。

一開始Haha叫智孝做阿嫂，智孝已經非常受落。（影片截圖）

宋智孝一擊即中，贏得100萬獎金，連佢本人都嚇親。（影片截圖）

雖然金鍾國和宋智孝互稱對方為夫婦純粹節目效果，一眾《Running Man》觀眾仍非常受落，截至今日下午五點，「金鍾國叫智孝老婆」登上微博話題榜第六名，而《Running Man》YouTube官方頻道發放的影片觀看次數更突破10萬，可見金鍾國和宋智孝已成為新一代灸手可熱的《Running Man》螢幕情侶。

金鍾國為咗贏得宋智孝淨低30萬，於是稱對方為老婆。（影片截圖）

智孝似乎幾開心，即刻送30萬俾金鍾國。（影片截圖）

截至今日下午五點，「金鍾國叫智孝老婆」登上微博話題榜第六名。（網上截圖）

逐格睇金鍾國&宋智孝點「曬恩愛」！