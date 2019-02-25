Somi全昭彌5月1日正式出道　BLACKPINK製作人Teddy監製新歌

韓國女團I.O.I成員出身的Somi全昭彌去年轉投YG娛樂旗下廠牌The Black Label後，未有任何新作品面世，舊東家JYP娛樂推出女團ITZY後，粉絲亦擔心Somi何時才能正式出道，當時Somi曾承諾做足準備後就會推出新作品和歌迷見面，又預言「那一天很快會來到」，今日（25/2）The Black Label向傳媒透露，Somi全昭彌將會於5月1日正式出道，與ITZY成為同年新人。

Somi的solo作品只聞樓梯響，今日終於正式公布五月出道。（網上圖片）

The Black Label表示，Somi全昭彌第一首個人單曲由BLACKPINK的製作人Teddy監製，最近已經完成錄音，Somi全昭彌亦將會投入拍攝MV，雖然報道沒有提及Somi全昭彌會推出單曲還是專輯，不過歌迷們都已經等到頸都長，無論如何都會給予Somi支持，加上Teddy過往製作的歌曲，特別是近年BLACLPINK的《WHISPER》、《DDU-DU DDU-DU》、Jennie的《Solo》人氣都非常高，所以Somi的新歌K-pop迷們也寄予厚望。

Somi全昭彌的新歌製作人Teddy為BLACKPINK炮製多首人氣歌曲。（視覺中國）

Somi發布新歌製作團隊的合照。（網上圖片）

Somi新歌就未有得聽住，不如睇下佢近照先啦！