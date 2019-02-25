【學是學非】「是非精」被捆綁半天吊　馮盈盈日文大叫：也咩爹！

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《學是學非》在2月24日晚播出第6輯最後一集，據知該節目材料準備以及各「是非精」的工作安排而要暫告一段落。既然說是「暫告」，當然是代表著還有相見的一天，所以大家又不需要太過失望。話晒都係「最後一集」，梁嘉琪、麥美恩、湯洛雯、馮盈盈、張寶兒、劉穎鏇、鄺潔楹、何依婷，8位「是非精」全都有粉墨登場。今次除了可以一過見到8位主持之外，節目更做了不少有趣的實驗

Tiffany有說話同大家講：【學是學非】最後一集等於停播？ 劉穎鏇：我哋一定會返嚟！

馮盈盈（FYY）在IG打上「#三個一齊吊 #何其壯觀」的hashtag，真係好...特別。（IG圖片）

今集節目中分別吊起了三位「是非精」以測試魔術貼強度，不過全節目的亮點當然是馮盈盈（FYY）的口才以及對白。當劉穎鏇綁起FYY、Judy以及Regina時，FYY就大叫「你綁得好唔Kimochi（舒服）。」之後當麥美恩和劉穎鏇用繩拉起Judy時，只是坐在一旁的FYY又非常投入的大嗌：「也咩爹！也咩爹！（日文，意思為『不要』）」及後Judy掉下來之際，FYY又說：「實驗失敗！都扯唔起嘅！」而「受害者」Judy似乎也不甘示弱，搞笑的說：「好驚吖，人哋第一次畀人吊。」

在本季最後一集中，馮盈盈果然沒令大家失望，維持了在《#後生仔傾下計》中一貫作風，言語之間隱藏了不少有趣又有味的對白。

睇得出同聽得出，FYY好投入。（IG圖片）

其實FYY都係形容緊個情況，大家真係唔好諗得太多：

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