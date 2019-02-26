【福爾摩師奶】犯罪史上最冷血殺手　寄腎臟到蘇格蘭場向英警挑釁

懸疑推理劇《福爾摩師奶》昨晚（25/2）首播，劇情以英國妓女連環殺手「開膛手傑克」（Jack the Ripper）為藍本，背景設定在香港開埠初期，而非常有破案頭腦的華人爵士夫人祖迪費查（陳松伶飾）卻因洋人丈夫失勢兼失蹤，落難到品流複雜的油麻地，更被捲入兇殺案淪為疑兇。第一集頭5分鐘，爵士夫人祖迪費查就簡單提及到開膛手傑克的恐怖「事蹟」，而這些都是真人真事。

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（電視截圖）

專殺妓女 劏肚挖內臟

如果大家對犯罪類電視劇有興趣，相信都知道「開膛手傑克」（Jack the Ripper）是犯罪史中惡名昭彰的連環殺手之一。

1888年7月至11月期間，在東倫敦White Chapel一帶，「開膛手傑克」以極殘忍的手法殺死5個妓女，下手後會將受害人的內臟挖出來，割斷他們的喉嚨，更會將其臉龐劃花。第二位死者Mary Ann Nichols的屍體被發現時，死狀相當恐怖，不但被割喉及剖腹，腸被拖出來，陰部還遭利刃嚴重刺傷。另一死者Annie Chapman跟Mary Ann Nichols的死狀相似，更恐怖的就是她部分子宮和腹部的肉被兇手割走。而最後一位死者Mary Jane Kelly被發現全身赤裸，胸部及腹部被剖開，耳、鼻、乳房都被割掉，心臟被割走......

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自認兇手挑釁警方 震驚全英

可能大家會覺得殺人、開膛、肢解等兇殺案，有很多兇手都做過，究竟「開膛手傑克」（下稱Jack）有何特別之處？據知他在犯案期間，曾經三次以「Jack the Ripper」的身份寄信到蘇格蘭場（Scotland Yard，即倫敦警察廳總部）及報社，公然挑釁警方。首兩封信中，Jack自認兇手，並提到要割走女士們的耳朵。在最後一封更稱之為「來自地獄的信」（From Hell），當警戒委員會的探員George Lusk打開隨信件附上的盒子內，發現有半顆腎臟，兇手在信中表示另外半顆腎已經被他煎熟並吃掉，經過鑑證後證實是人類腎臟。其大膽的犯案手法經傳媒報道後，震驚全英國，更引起社會恐慌。

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不過在殺害5名妓女後，「開膛手傑克」就銷聲匿跡，但由於缺乏證據而一直都未能將兇手繩之於法。同時因為成為懸案，外間有很多說法，亦有指Mary Jane Kelly有可能是另一兇手嫁禍給Jack的案件，因切割屍體的手法有別於之前的案件，但因為沒有實質的證據，Mary Jane Kelly都被認為是Jack的最後受害者。

值得留意的是，所有受害者的傷口都非常乾淨俐落，查案的探員都認為兇手非常熟識人體結構，相信他擁有解剖學或手術知識，很有可能是醫生。當時的疑犯包括有醫生、水手、律師、屠夫，甚至是王子，更推測出兇手對美腿或女裝鞋有獨特癖好，才引致他犯案。另外，經過130年，有證據指出Jack是名畫家Walter Sickert，因在他的畫作內發現死者的陳屍形像。